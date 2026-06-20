بالفيديو- أمام جمهورها في إسبانيا: كاتي بيري تتجاهل اتصال حبيبها السابق… وتردّ على ترودو

دبي - فريق التحرير: أطلقت الفنانة كاتي بيري جولتها الصيفية ضمن المهرجانات الموسيقية، خلال حفل أحيته في مهرجان “أو سون دو كامينيو” بمدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، حيث قدّمت عرضًا حمل لحظات لافتة ومليئة بالرسائل المبطّنة. (http://www.instagram.com/p/DZy88QioUr6/)

وخلال أدائها لأغنيتها الشهيرة “Never Really Over”، ظهرت على المسرح شاشة على شكل هاتف يعرض أسماء عدد من علاقاتها السابقة، من بينها أسماء لنجوم ارتبطت بهم في السابق، حيث كانت تتجاهل الاتصالات الواردة بطريقة رمزية على المسرح في مشهد تفاعلي خطف أنظار الجمهور.

لكن المفاجأة جاءت عند ظهور اسم “JPJT”، وهو اختصار يشير إلى حبيبها الحالي جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي السابق، حيث تفاعلت بيري بشكل مختلف، وضغطت على زر القبول مرارًا، في إشارة واضحة إلى قوة العلاقة بينهما واستمرارها.

ويأتي هذا الظهور في ظل علاقة عاطفية تجمع بيري بترودو منذ نحو عام، حيث سبق أن أُثيرت التكهنات حول ارتباطهما بعد ظهورهما معًا في مناسبات علنية خلال الفترة الماضية.

كما استعرض العرض أيضًا لمحات ساخرة من علاقاتها السابقة، من بينهم جوني ديب ومات ديمون وديبلو وجون ماير وأورلاندو بلوم، في رسالة فنية حملت طابعًا مرحًا حول طيّ صفحة الماضي والتركيز على الحاضر، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الفكرة الإبداعية للأداء.