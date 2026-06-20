حملة تنظيف واسعة على تيك توك… مَن طالتهم موجة الحذف الجماعي؟

دبي - فريق التحرير: أصدرت منصة تيك توك تقريرها الخاص بإنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من عام ٢٠٢٥، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

,r] أزالت المنصة ١١,٧٧٢,١٩٦ مقطع فيديو في (مصر، السعودية، الإمارات، العراق ولبنان) كجزء من جهودها لتعزيز الأمان والثقة.

حماية القاصرين والحسابات الوهمية:

أغلقت المنصة ٢٣,٨٧٥,٨٧٩ حسابًا يُشتبه في أن أصحابها دون سن ١٣ عامًا، بالإضافة إلى حذف ١٤٧,٧١٦,٥١٨ حسابًا وهميًا على مستوى العالم.

مراقبة البث المباشر (LIVE):

تم تعليق ٤٢,٨٢٢,٨٢٧ جلسة بث مباشر عالميًا (بزيادة ٣٢.٩% عن الربع السابق)، مع حظر ٣٥٨,١٦٠ مضيفًا، ومقاطعة ٩٧٤,٦٦١ بثًا مباشرًا استباقيًا في دول المنطقة.

إنفاذ إرشادات الأرباح:

شملت الإجراءات توجيه تحذيرات وإيقاف تحقيق الأرباح لـ ١٧,٧١٤,٧٥٦ جلسة بث و٩,٢٧٧,٧٢٠ صانع محتوى عالميًا لمخالفة معايير الجودة، في حين استُعيدت ٣,٧٥٣,٣٣٩ جلسة.

ثانيًا: ملخص جهود الأمان حسب الدول

مصر: أزال التطبيق أكثر من ٢.٣ مليون فيديو مخالف، مع تحقيق معدل إزالة استباقي وفوري لافت جداً تجاوز ٩٨% في غضون ٢٤ ساعة. كما حظرت المنصة آلاف الحسابات ومضيفي البث المباشر المخالفين، في حين أعادت نحو ١١٠ ألف فيديو بعد قبول الاعتراضات.

الإمارات العربية المتحدة: تم حذف ما يقارب ٧٨٧ ألف فيديو مخالف، وضبط مئات آلاف جلسات البث المباشر والمضيفين غير الممتثلين للإرشادات، مع الحفاظ على كفاءة وسرعة عالية في الحظر الفوري والاستباقي للمحتوى الضار بنسب قاربت ١٠٠%.

المملكة العربية السعودية: شهدت المملكة إزالة أكثر من ٢.٩ مليون فيديو لانتهاك الإرشادات، وتطبيق معيار استجابة فوري وصارم لحذف المحتوى المخالف في أقل من ٢٤ ساعة، مع استعادة حوالي ١٤٦ ألف فيديو بعد مراجعة وقبول الاعتراضات.

العراق: سجل العراق النسبة الأكبر إقليميًا في إزالة المحتوى بأكثر من ٤.٦ مليون فيديو مخالف، بالإضافة إلى مقاطعة وحظر مئات آلاف جلسات البث المباشر والمضيفين، بالتوازي مع تفعيل آليات الفحص والحظر الاستباقي الفوري بكفاءة تامة.

لبنان: أثمرت جهود الأمان عن إزالة ما يزيد عن مليون فيديو ومقاطعة آلاف جلسات البث المباشر المخالفة، وسط التزام كامل بمعايير الحذف السريع والآلي في غضون ٢٤ ساعة لحماية المجتمع الرقمي.

ثالثًا: الرؤية المستقبلية للمنصة

تؤكد “تيك توك” أن الشفافية هي أساس بناء الثقة. وتعتمد المنصة في عملياتها على نموذج إنفاذ هجين يجمع بين التقنيات الذكية المتطورة وخبرات الآلاف من المتخصصين البشر في مجالي الثقة والأمان، وذلك لضمان تهيئة بيئة رقمية ملهمة تتيح للإبداع الازدهار بأمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.