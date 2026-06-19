صورة مفبركة وخاتم الماس يشعلان مواقع التواصل قبل ان يُحبَط عشاق ريهانا وآساب روكي…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: تُعد الفنانة ريهانا ومغني الراب “آساب روكي” من أكثر الثنائيات شهرة وحبًا في هوليوود، ولا يمكن إنكار ذلك.

مؤخرًا، نشر حساب على منصة X (تويتر سابقًا) يُدعى “SIR1” صورة نُسبت إلى ستوري على إنستغرام خاص بريهانا، ظهرت فيها وهي ترتدي ما يبدو أنه خاتم ألماس، مع نص مكتوب يقول: “لقد خطبت حبيبي يا جماعة آساب روكي”.

وأثار المنشور جدلًا واسعًا بعد أن أضاف صاحب الحساب أن الثنائي يخطط للزواج بعد انتهاء جولة روكي الغنائية.

وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير، حيث انهالت تعليقات التهنئة من الجمهور، إذ كتب أحد المتابعين: “خبر رائع جدًا، أنا سعيد لهما”. كما كتب أحدهم: “بعد ثلاثة أطفال، يبدو أنهم مستعدون لكل مراحل الحياة”.

لكن الحقيقة هي أنه لا توجد أي أدلة موثوقة تؤكد إعلان ريهانا خطوبتها من A$AP Rocky، كما أن حسابها الرسمي على إنستغرام لا يتضمن أي منشور من هذا النوع، ما يثبت أن الصورة المتداولة مفبركة.

في المقابل، يواصل آساب روكي حاليًا جولته العالمية بعنوان “Don’t Be Dumb” لدعم ألبومه الرابع الذي يحمل الاسم نفسه.

وتعود علاقة ريهانا وروكي إلى أوائل عام ٢٠١٠، حيث تعارفا في البداية كأصدقاء أثناء العمل في المجال الموسيقي، قبل أن تتطور علاقتهما لاحقًا إلى تعاونات فنية ثم علاقة عاطفية.

وأعلنا علاقتهما رسميًا عام ٢٠٢٠، ومنذ ذلك الحين أصبحا من أبرز ثنائيات هوليوود. وفي عام ٢٠٢٢ رزقا بطفلهما الأول، ثم استقبلا طفلهما الثاني في أغسطس ٢٠٢٣، ولاحقًا في عام ٢٠٢٥ رُزقا بطفلتهما الثالثة. وتتركز حياة ريهانا حاليًا على عائلتها وإمبراطوريتها في عالم الجمال “Fenty Beauty”.