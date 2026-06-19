كاميرات المتربصين تُفشل حفل زفاف تايلور سويفت العائلي في رود آيلاند… ماذا جرى؟

دبي - فريق التحرير: تتزايد التكهنات حول اقتراب زفاف الفنانة تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، في ظل تطورات مفاجئة طرأت على خطط الاحتفال التي ما زالت تثير الجدل في الأوساط الإعلامية.

وبحسب معلومات متداولة، كان الثنائي يخطط لإقامة حفل زفاف كبير في قصر تايلور او mansion بولاية رود آيلاند في ١٣ يونيو بحضور عدد محدود من افراد العائلة والاصدقاء المقربين، وهو تاريخ يحمل رمزية خاصة لسويفت، مع عروض ألعاب نارية ضخمة، قبل أن يتم إلغاء الخطة في اللحظات الأخيرة بعد تسريب تفاصيل الموقع ورصد وصول العمال ورجال الامن من قِبل وسائل اعلام، ليُنقل الاحتفال لاحقاً إلى Madison Square Garden في نيويورك بتاريخ ٣ يوليو بحضور الأصدقاء والعائلة.

ورغم كل هذه المؤشرات، لا يزال الغموض يحيط بمصير الزفاف ومكانه النهائي، وسط ترقب واسع لأي إعلان رسمي قد يحسم الجدل المتصاعد حول أحد أكثر الأحداث الفنية والرياضية انتظاراً هذا الصيف.

أخبار ذات صلة:

عمدة نيويورك يفضح سر تايلور سويفت وترافيس كيلسي… فهل تقصّد ذلك؟

ألف شاهد على قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي.. إليكم التفاصيل