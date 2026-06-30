جمهور جاستن بيبر تلقى الخبر الذي لم يكن ينتظره… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: اعتقد جمهور جاستن بيبر أنه يستعد للإعلان عن جولة غنائية جديدة، لكن موقع TMZ كشف أن ذلك لن يحدث.

وأكدت المصادر أن “بيبر” لا يحضّر لأي جولة ترويجية لألبومه الجديد “Swag”، رغم التكهنات الواسعة التي انتشرت مؤخرًا حول إعلان وشيك.

وجاءت هذه الشائعات بعدما لاحظ المعجبون أن الموقع الرسمي لجاستن أضاف تبويبًا جديدًا مخصصًا لمواعيد الحفلات، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن جولة غنائية أصبحت قريبة. إلا أن المصادر أوضحت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تكهنات.

ورغم أن جاستن صرّح مرارًا بأنه لا يحب الجولات الغنائية الطويلة، فإنه لم يعتزل تقديم العروض الحية.

وبحسب المصادر، يفضل النجم الكندي إحياء حفلات متفرقة وعلى فترات، ولا يرغب في الالتزام بجولة تتطلب جدولًا مزدحمًا ومرهقًا.

وقد يتغير هذا الموقف في المستقبل، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن آمال معجبيه في جولة غنائية جديدة قد تبددت، بعدما تبيّن أن الشائعات لا أساس لها من الصحة.

يأتي ذلك بعدما اختتم جاستن بيبر آخر جولاته العالمية Justice World Tour بشكل مبكر، إذ ألغى ما تبقى من الحفلات في عام ٢٠٢٢ بعد معاناته من مشكلات صحية، أبرزها إصابته بمتلازمة رامزي هانت التي تسببت بشلل جزئي في وجهه. ومنذ ذلك الحين، أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يعد متحمسًا للجولات الغنائية الطويلة، مفضلًا التركيز على صحته وحياته الشخصية، مع الاستمرار في تقديم عروض مباشرة بين الحين والآخر دون الالتزام بجدول جولات مكثف.