ثلاثي نسائي ناري في الدراما التركية… نجمة “العشق الممنوع” تنضمّ إلى نجمتَي “التفاح الحرام”

دبي - فريق التحرير: كُشف عن الوجهة الجديدة للنجمة التركية المخضرمة نباهت تشهري، التي تُعد واحدة من أكثر نجمات الدراما والسينما التركية أناقة وتأثيرًا.

وبعد فترة طويلة تلقت خلالها العديد من عروض العمل من دون أن توافق على أي منها، توصلت “تشهري” إلى اتفاق مع المنتج بولات ياغجي، صاحب شركة Poll Films.

وستعود نجمة “العشق الممنوع” إلى مواقع التصوير من خلال مسلسل “لدينا حفل زفاف”، الذي سيُعرض على شاشة Star TV، ويُعد من أبرز وأقوى الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد، سواء على مستوى طاقم العمل أو القصة.

وستجسد نباهت تشهري في المسلسل، الذي ينتمي إلى الكوميديا، شخصية “فريال”، وهي شخصية تحمل العديد من المفاجآت.

ويواصل مسلسل “لدينا حفل زفاف” إثارة الحماس قبل انطلاق تصويره، المقرر في شهر أغسطس المقبل، إذ كشفت إيدا إيجه عن انضمامها إلى بطولة العمل إلى جانب بورا غولسوي، في أول تعاون درامي بينهما بعد نحو عشر سنوات من اجتماعهما في فيلم “Görümce”.

ويضم المسلسل، من إنتاج شركة Poll Films، نخبة من نجوم الدراما التركية، بينهم بينور كايا، شيفال سام، ياسمين إرغيني وجنكيز بوزكورت، فيما تتولى كتابة السيناريو أسلي زينغين وإيجه يوسما أوغلو.