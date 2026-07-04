نجمة “الطائر الرفراف” تودّع العزوبية… عرض زواج رومانسي في أميركا ينتهي بالموافقة

دبي - فريق التحرير: تعيش الممثلة التركية، بوتشه بوسي كاهرمان، لحظات استثنائية في حياتها الشخصية، بعدما تلقت عرض زواج رومانسي من حبيبها كان أكييلدز خلال إجازتهما في الولايات المتحدة الأميركية، لتنتهي قصة الحب التي جمعتهما على مدى ثلاث سنوات بخطوة جديدة نحو الارتباط الرسمي، بعدما وافقت على العرض وسط أجواء رومانسية.

وتُعد بوتشه بوسي كاهرمان من أبرز نجمات الجيل الجديد في تركيا، إذ حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “الطائر الرفراف”، كما لفتت الأنظار في “المنظمة”، وشاركت أيضًا في الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”، ما جعلها واحدة من الأسماء البارزة على الساحة الدرامية التركية.

وبين نجاحاتها الفنية واستعدادها لبدء فصل جديد في حياتها الشخصية، يبدو أن عام ٢٠٢٦ يحمل الكثير من المحطات السعيدة للنجمة التركية، التي خطفت الأنظار بخبر ارتباطها وأدخلت الفرحة إلى قلوب محبيها داخل تركيا وخارجها.