رسالة حب وصور عائلية دافئة.. هكذا احتفلت ديانا كرزون بعيد ميلاد زوجها

دبي - فريق التحرير: في أجواء عائلية طغت عليها البهجة والعفوية، حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على مشاركة جمهورها ومتابعيها تفاصيل احتفالها المميز بعيد ميلاد زوجها الإعلامي معاذ العمري.

ونشرت ديانا، عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، صوراً رومانسية لافتة ظهرت فيها وهي تمسك بيد زوجها، وأرفقتها بكلمات مؤثرة عبّرت من خلالها عن مكانته الكبيرة في حياتها وحياة عائلتهما الصغيرة، إذ كتبت: “حبيبي معاذ، العمر كله يا رب، أبو راشد الغالي.. الله يخلي لنا إياك أنا وسلمى وراشد، وتضل أمان البيت”.

ولم يخلُ الاحتفال من الأجواء العائلية العفوية، إذ تضمن المنشور لقطات جمعت معاذ العمري بطفليهما سلمى وراشد من دون إظهار ملامحهما، في لحظات مرحة وعفوية، إلى جانب صور لقالب الحلوى (الكيك) المخصص للمناسبة، وسط تفاعل واسع وتبريكات من جمهور النجمة الأردنية وزملائها في الوسط الفني.

من جانبه، ردّ معاذ العمري على تهنئة زوجته الرومانسية، متمنياً أن يديم الله لمّ شمل عائلتهما، إذ علّق قائلاً: “الله لا يحرمني منكم حبيبتي، وتظلوا منورين قلبي وحياتي”.