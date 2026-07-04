ترامب يقتحم أجواء زفاف تايلور سويفت ويشعل الجدل… تفاصيل ما جرى

دبي - فريق التحرير: في سلسلة من المنشورات، تناول الرئيس الأميركي دونالد ترامب موضوع النجمة تايلور سويفت خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت احتفالات زفافها، مستخدمًا صورًا واقتباسات مرتبطة بها.

ومع احتفال تايلور سويفت وزوجها ترافيس كيلسي بزفافهما في ماديسون سكوير غاردن وسط تفاعل جماهيري واسع، حاول ترامب — الذي لطالما وجّه انتقادات للمغنية — استغلال الحدث لجذب الانتباه، من خلال استخدام كلمات من أغانيها وصورها.

ففي نحو الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة، ظهر على لوحة إعلانية إلكترونية خارج القاعة شعار: “JUST & T MARRIED” في إشارة إلى الحرفين الأولين من اسمي العروسين.

وبعد وقت قصير، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة مشابهة حملت عبارة “ترامب هو رئيسكم”، وأرفقها بتعليق: “ها قد حدث!”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُلمّح فيها ترامب إلى سويفت؛ ففي ليلة الخميس، ومع توافد بعض الضيوف إلى عشاء بروفة الزفاف، نشر البيت الأبيض صورة مستوحاة من بوستر جولة تايلور الشهيرة “Eras Tour”، لكن مع استبدالها بالرئيس الأميركي ومشاهد من التاريخ الأميركي، وكتب عليها: “America’s Eras Tour” مع عبارة “It’s been a long time coming”، في إشارة إلى كلمات من أغنيتها Miss Americana & the Heartbreak Prince.

وفي صباح الجمعة، نُشر مقطع فيديو آخر بعنوان: “America’s greatest hits, one era at a time” تضمن صورًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي لوقائع تاريخية في الولايات المتحدة، إلى جانب صور أرشيفية لرؤساء سابقين والبيت الأبيض.

كما نشر فيديو آخر مساء الجمعة بعنوان: “NEXT ON AMERICA’S ERAS TOUR” تضمّن مشاهد من محطات تاريخية أميركية مختلفة.

وتأتي هذه المنشورات — التي بدت بين السخرية والتكريم — في وقت كان فيه كل من تايلور سويفت وترامب يعيشان فعاليات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط موجة حر شديدة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ففي نيويورك، احتفلت سويفت، بزفافها من نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، بينما كان ترامب يستعد في واشنطن لما وصفه بـ“تجمع ترامب” في ناشونال مول، يتضمن خطابًا وعرضًا للألعاب النارية وصفه بأنه الأكبر في التاريخ.

وتجمع ترامب وسويفت علاقة متوترة منذ سنوات، حيث دأب الرئيس على انتقادها عبر منشوراته، خصوصًا بعد دعمها لخصومه السياسيين، حيث كتب سابقًا: “I HATE TAYLOR SWIFT!”.

في المقابل، نادرًا ما علّقت سويفت مباشرة عليه، لكنها كتبت عام ٢٠٢٠ أنه “يغذي نار تفوق العِرق الأبيض والعنصرية ويجب التصويت ضده”.

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