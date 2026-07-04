صدمة في زيارة هاري وعائلته إلى لندن… قرار مفاجئ يغيّر كل شيء

دبي - فريق التحرير: لن ترافق دوقة ساسكس ميغان ماركل وطفلاها الصغيران الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت الأمير هاري إلى لندن يوم الإثنين، بعد رفض طلب تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بهم.

ويأتي هذا القرار كآخر تطور في سلسلة من الأحداث المتوترة التي امتدت لعشرة أيام من المفاوضات الشاقة، والتي قيل إنها أوصلت هاري إلى حد البكاء.

ومن المقرر أن يسافر هاري إلى لندن بمفرده يوم الإثنين، فيما لا يزال غير معروف ما إذا كان قد وافق على عرض والده الملك تشارلز بالإقامة في أحد المساكن الملكية، بعد تقارير تحدثت عن إمكانية توفير شقق خاصة داخل قصر باكنغهام أو قلعة وندسور.

لكن مصادر مقربة من الزوجين لم تستبعد احتمال انضمام ميغان والأطفال إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، علماً أن آرتشي وليليبيت لم يلتقيا بالملك تشارلز منذ عام 2022.

ومن المقرر أن تنضم ميغان إلى زوجها في فعالية بمدينة برمنغهام يوم الجمعة للترويج لألعاب “إنفيكتوس” المقررة العام المقبل، وهي مؤسسة خيرية أسسها هاري عام 2014 لدعم العسكريين الجرحى.

وتشير المعلومات إلى أن ميغان وهاري قد يصطحبان طفليهما آرتشي (7 سنوات) وليليبيت (5 سنوات) خلال تنقلاتهما في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.

وكانت مصادر قد تحدثت سابقاً عن وجود “تهديدات حقيقية وموثوقة”، بينها تهديدات إرهابية، ضد هاري وعائلته في العاصمة لندن.

وتعيش زيارة دوق ودوقة ساسكس التي تمتد خمسة أيام إلى المملكة المتحدة حالة من التوتر والجدل.

ويُفهم أن الأمير هاري سيلتقي بوالده الملك تشارلز خلال الزيارة، على أن يتم ترتيب اللقاء بشكل خاص بينهما عبر مستشارين ملكيين، مع التأكيد على عدم نشر أي صور للاجتماع.

ولا يزال هاري غاضباً لعدم حصوله على حماية شرطية على مدار الساعة خلال زياراته إلى المملكة المتحدة، إذ يُطلب منه إشعار مسبق قبل ثلاثة أسابيع من سفره، وتُقيَّم طلباته “كل حالة على حدة”.

وكان فريق هاري قد أبلغ الصحافة في البداية أنه سيصل مع زوجته وأطفاله، إلا أنه وبعد أقل من 24 ساعة تراجع عن ذلك، معبّراً عن مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال عدم توفير حماية أمنية ممولة من الدولة، ليُعلن لاحقاً أن العائلة لن ترافقه.

لكن الفريق عاد وأكد لاحقاً أن الباب لا يزال مفتوحاً لاحتمال انضمام العائلة في أجزاء أخرى من الزيارة داخل المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن هاري يرغب في اصطحاب أطفاله إلى منزل والدته الراحلة الأميرة ديانا، “ألثورب”، حيث دُفنت في جزيرة خاصة وسط بحيرة.

وقال مصدر: “هاري يتوق لإحضار أطفاله إلى المملكة المتحدة، ليروا جذوره ويعرّفهم على إرثه. كما يريد أن يذهب بهم إلى ألثورب، حيث نشأت ديانا وتستقر في مثواها الأخير”.

وأضاف المصدر أن “الأمن هو كل شيء بالنسبة له، وهناك تهديدات حقيقية وموثوقة، ولن يعرّض عائلته للخطر”.

وكان هاري وميغان قد خططا أيضاً لحضور فعاليات خيرية أخرى في المملكة المتحدة، من بينها زيارة إلى مستشفى رويال تشيلسي في لندن.

ومن المتوقع أن تكون هذه أول زيارة لميغان إلى المملكة المتحدة منذ عام 2022، وقد ترافقها طفلاها آرتشي وليليبيت.

ويُرجَّح أن يحضر هاري بعض الفعاليات في لندن بمفرده.

وتأتي هذه التطورات وسط أسبوع حافل بالتوتر داخل عائلة ساسكس، فيما تقيم العائلة حالياً في أوروبا، ربما في فيلا عطلتهم في البرتغال، قبل السفر إلى بريطانيا.

كما توجد خطط مبدئية للقاء أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك الملك تشارلز، لكن بشكل خاص وسري، مع تأكيد عدم السماح بنشر أي صور لتلك اللقاءات.

ومن غير المرجح أن يلتقي الأمير ويليام والأميرة كيت بالزوجين خلال هذه الزيارة.

وكان هاري وميغان قد انتقلا إلى كندا ثم الولايات المتحدة بعد “ميغزت” في مارس 2020 عندما تخلّيا عن مهامهما الملكية الرسمية.

ويعيشان حالياً في قصر في مونتيسيتو، ويقول مقربون إن طفليهما يتحدثان بلهجات أميركية واضحة.