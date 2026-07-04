بكلمة واحدة… نسليهان أتاغول تحسم مصير عودتها مع بوراك أوزجيفيت بعد سنوات من “حب أعمى”

دبي - فريق التحرير: أثارت الصحفية التركية بيرسين ألتونطاش تفاعلًا واسعًا بين متابعي الدراما التركية، بعدما كشفت تفاصيل جديدة عن العلاقة التي جمعت النجمين بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول خلال تصوير مسلسل “حب أعمى”، الذي شكّل إحدى أنجح الثنائيات في تاريخ الدراما التركية.

ووفقًا لما نقلته بيرسين، فقد أشادت بالاحترافية الكبيرة التي أظهرها النجمان أمام الكاميرا، رغم وجود خلافات بينهما خلف الكواليس. وقالت: “كان بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول يمثلان معًا في مسلسل (حب أعمى) رغم أنهما كانا يكرهان بعضهما. وعندما كنت أشاهد العمل، كنت أتساءل كيف يمكن لشخصين بينهما هذا القدر من الخلاف أن يقدما هذا الأداء المذهل. لقد أتقنا التمثيل إلى درجة أن المسلسل حصد جائزة إيمي العالمية.”

وفي سياق حديثها، كشفت بيرسين أنها سألت نسليهان أتاغول، خلال إحدى مقابلاتها معها، عما إذا كانت قد توافق على التمثيل مجددًا إلى جانب بوراك أوزجيفيت، فجاء رد النجمة التركية حاسمًا ومقتضبًا: “نهائيًا.”

ويضع هذا التصريح حدًا لتكهنات الجمهور التي تكررت خلال السنوات الماضية بشأن احتمال عودة ثنائي “كمال ونيهان” إلى الشاشة في عمل جديد، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذي حققه “حب أعمى” كان ثمرة احترافية عالية، رغم ما أثير عن وجود خلافات شخصية بين بطليه خارج الكاميرا.