غرام سري يخرج إلى العلن: شاتاي أولوسوي وأصليهان مالبورا يشعلان السوشيال ميديا بظهور جديد

دبي - فريق التحرير: فجّرت الصحافة التركية ومنصات التواصل الاجتماعي مفاجأة عاطفية مدوّية تُعدّ الأبرز هذا الصيف، عقب الظهور العلني الأول للنجم شاتاي أولوسوي برفقة النجمة أصليهان مالبورا، ليعلنا رسميًا عن علاقتهما العاطفية التي أبقياها بعيدة عن الأضواء لأشهر طويلة منذ لقائهما في مسلسل “كوبرا”.

وفي التفاصيل، شهد حفل زفاف الثنائي بيرفين يارين بيلجين ومالي شيمشك خروج هذه العلاقة السرية إلى العلن، حيث خطف النجمان الأنظار بانسجامهما اللافت وعفويتهما الساحرة وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والمجتمع.

وقد وثّقت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من الحفل لحظات مميزة للثنائي، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المعجبين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالكيمياء الواضحة بين بطل مسلسل “الغدّار” والنجمة الشابة.

كما ضجّت منصة “إنستغرام” بآلاف التدوينات المهنئة للثنائي، فيما تصدّر اسم شاتاي أولوسوي محركات البحث في تركيا وعدد من الدول، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وفي خضم هذا التفاعل، رأى عدد من النقاد أن هذا الثنائي قد يتحوّل إلى أحد أكثر الثنائيات جذبًا للأنظار في الدراما التركية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كل منهما.

وعلى هامش تصدّرها التريند، أعادت الصحافة التركية فتح ملف الأزمة السابقة لأصليهان مالبورا والشائعات التي لاحقتها بشأن تسبّبها في إيقاف أو إلغاء مسلسل “حلم أشرف”، بسبب كثرة زياراتها لموقع التصوير.

وردّت النجمة بحزم على هذه الاتهامات قائلة: “يقولون إنني أتردد على موقع التصوير باستمرار، أرجوكم اذهبوا واسألوا أي مسؤول في العمل وستعرفون الحقيقة. الناس، للأسف، يعلّقون بنوايا سيئة ومغرضة، ومن المستحيل أن يتسبب شخص بمفرده في إنهاء مشروع فني ضخم بهذا الحجم”.

وبين ملاحقة الشائعات والاحتفاء بقصة الحب الجديدة، يثبت شاتاي أولوسوي وأصليهان مالبورا أنهما الحدث الأبرز الذي يشغل الوسط الفني التركي وجمهور السوشيال ميديا في الوقت الراهن.