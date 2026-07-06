“أسوأ من زفاف بيزوس”.. انتقادات قاسية تلاحق حفل زفاف تايلور سويفت

دبي - فريق التحرير: شنّت الكاتبة مورين كالاهان هجومًا لاذعًا على حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، واصفةً إياه بأنه “استعراض مبتذل وطفولي ونرجسي”، معتبرةً أنه تفوّق في المبالغة حتى على زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز.

وأشارت إلى أن سويفت احتفلت بزفافها في قاعة ماديسون سكوير غاردن بحضور نحو ألف مدعو ومئات المشاهير، مستشهدةً بتصريح سابق لسويفت أكدت فيه أنها ستدعو “كل من تحدثت إليه” إلى حفل زفافها، لكنها لفتت إلى غياب صديقتها السابقة بليك لايفلي، مؤكدةً أن استبعادها أنهى أي أمل بعودة العلاقة بينهما، خصوصًا بعد الأزمة التي نشبت على خلفية قضية جاستن بالدوني.

وسخرت الكاتبة من قائمة الضيوف، معتبرةً أن بعضهم لا تربطه بسويفت علاقة وثيقة، كما انتقدت تولّي آدم ساندلر مراسم عقد القران، ورأت أن الحفل بدا أقرب إلى “اندماج علامتَين تجاريتَين” منه إلى زفاف.

وأضافت أن سويفت سارت إلى المذبح على أنغام إحدى أغنياتها، معتبرةً أن ذلك يعكس نزعة استعراضية، كما هاجمت اختيارها إقامة الحفل في واحدة من أشهر قاعات العالم، بدلًا من مكان خاص يضمن الخصوصية التي تحدثت عنها.

ورأت كالاهان أن إغلاق محيط القاعة في عطلة عيد الاستقلال تسبب بإرباك حركة آلاف سكان نيويورك، وأضرّ بالأعمال المحلية، معتبرةً أن سويفت، بصفتها مليارديرة، فضّلت راحتها على حساب الآخرين، ووصفت ما حدث بأنه “سيرك” و”استهزاء بمفهوم الزواج”، متهمةً إياها بالنرجسية، كما وجّهت انتقادات إلى عمدة نيويورك لسمـاحه بإقامة هذا الحدث وسط المدينة.

ورغم الضجة الكبيرة التي أحاطت بالحفل، لم تكشف تايلور سويفت حتى اللحظة عن أي صورة رسمية من زفافها إلى ترافيس كيلسي، ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنها ربما باعت حقوق نشر هذه اللحظات الخاصة لمجلة حصرية أو لجهة إعلامية كبرى وهو ما قد يحقق لها مكاسب مادية، في خطوة تشبه ما يفعله بعض المشاهير حين يحوّلون مناسباتهم الشخصية إلى حدث إعلامي مؤجّل الكشف، حفاظًا على عنصر المفاجأة وتحقيق أكبر قدر من الاهتمام الجماهيري.

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