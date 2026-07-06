لهذا السبب.. بطل “هذا البحر سوف يفيض” يواجه شبح الطرد من المسلسل

دبي - فريق التحرير: تصاعدت حالة الجدل في تركيا بعد توقيف الممثل الكوميدي والمسرحي دينيز غوكتاش، إثر عرضه المسرحي الأخير الذي تضمّن، بحسب وسائل إعلام محلية ومتداولين، إساءات إلى القرآن الكريم والدين، قبل أن تعلن الشرطة التركية إلقاء القبض عليه بعد ساعات من العرض.

وبعد توقيفه، أعلن عدد من نجوم الدراما التركية دعمهم لـ “غوكتاش” عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين، الذين شنّوا حملات لمقاطعة هؤلاء الفنانين، وإلغاء متابعتهم، والإبلاغ عن حساباتهم، إلى جانب الدعوة لمقاطعة أعمالهم الفنية.

ومن بين الأسماء التي أعلنت دعمها لغوكتاش كل من أولاش تونا أستبه، فوركان أنديتش، إلتشين سانغو، هازال سوباشي، ديميت إفجار، بيرين سات، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وفي المقابل، لفتت دنيز بايسال، بطلة مسلسل “هذا البحر سوف يفيض”، الأنظار بعدما وضعت إعجابًا على منشور لامرأة تركية دافعت فيه عن الدين، وهو ما اعتبره كثيرون موقفًا مخالفًا للموجة الداعمة لغوكتاش.

كما تم التداول أن أولاش تونا أستبه يواجه احتمال الاستبعاد من مسلسل “هذا البحر سوف يفيض”، الذي يُعرض على قناة TRT 1 الحكومية، في ظل سياسة القناة الصارمة تجاه القضايا المثيرة للجدل. واستندت هذه التكهنات إلى سوابق مشابهة، أبرزها استبعاد إيبوكي بوسات من مسلسل “المنظمة”، وكذلك استبعاد إسماعيل حاجي أوغلو من مسلسل “أطفال الجنة”.

من جهته، دافع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن غوكتاش، قائلاً إن الممثل “لم يقتل أحدًا، ولم يعتدِ على أحد، ولم يرتكب سرقة، ومع ذلك تم توقيفه احتياطيًا بحجة وجود شبهة هروب”، مضيفًا: “لن يتمكنوا من سرقة فرحتنا يا دنيز.”