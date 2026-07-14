القائمة الكاملة لأكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الموسم الماضي…من انتزع لقب الأكثر جماهيرية؟

دبي - فريق التحرير: كشف تقرير “البوكس أوفيس التركي” عن قائمة المسلسلات الدرامية الأكثر مشاهدة وجماهيرية خلال موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ الذي شهد منافسة قوية بين الأعمال الجديدة والمسلسلات المستمرة التي نجحت في الحفاظ على مكانتها وقاعدتها الجماهيرية.

وتصدّر القائمة مسلسل “هذا البحر سوف يفيض”، محققًا أعلى نسب المشاهدة، تلاه مباشرة مسلسل “المدينة البعيدة”، الذي حصد تفاعلًا واسعًا منذ انطلاق عرضه.

وجاء ترتيب المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال الموسم على النحو الآتي: ١- هذا البحر سوف يفيض، ٢- المدينة البعيدة، ٣- تحت الأرض، ٤- أنت من أحببت، ٥- حلم أشرف، ٦- أخي، ٧- شراب التوت، ٨- ورود وذنوب، ٩- المنظمة ١٠- الخليفة.

يُذكر أن موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تميز بتنوع لافت في الأعمال الدرامية، بين الرومانسية والدراما العائلية والإثارة والتشويق، وهو ما انعكس على تنوع المسلسلات التي نجحت في حجز مكانها ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.