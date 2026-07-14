رحيل مأساوي.. وفاة نجم “The Marvelous Mrs. Maisel” تُثير موجة حزن واسعة

دبي - فريق التحرير: توفي الممثل ونجم برودواي ومدرّس المسرح الموسيقي المحبوب جوش غريسيتي، المعروف بأدواره في مسلسل “ذا مارفيلوس ميسيز مايزل” (The Marvelous Mrs. Maisel) وعرضي “Something Rotten!” و”It Shoulda Been You”، منتحرًا يوم الجمعة الموافق العاشر من يوليو/تموز، عن عمر ناهز أربعة وأربعين عامًا.

وأُعلن نبأ وفاته في منشور مؤثر عبر تطبيق “إنستغرام”، نشره الممثل روب ماكلور، الذي شاركه بطولة العرض المسرحي “Something Rotten!” على مسرح برودواي وفي جولته الوطنية.

وكتب ماكلور: “بقلب محطم أعلن أن الموهوب جوش غريسيتي أنهى حياته يوم الجمعة. لست مستعدًا حتى لمحاولة استيعاب ما حدث. قلبي مع زوجته وعائلته وهم يحاولون التعامل مع هذه الحقيقة المؤلمة.”

وأضاف: “أنا وزوجتي نشعر بحزن لا يوصف.” مشيرًا إلى أنه كان شاهدًا على زواج غريسيتي، وتابع: “المجتمعات الفنية حول العالم لن تكون كما كانت من دونه. نحبك يا جوش… إنها خسارة كارثية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل مراسم التأبين في الوقت المناسب.”

وشهد منشور ماكلور تفاعلًا واسعًا من نجوم مجتمع برودواي الذين قدّموا تعازيهم، من بينهم رايتشل زيغلر، وكايسي ليفي، وليا سالونغا، وإريكا هينينغسن، ودرو غيلينغ، ودونا مورفي، التي وصفته بأنه “إنسان وفنان موهوب وجميل.”

من جهتها، نشرت الممثلة سييرا بوغيس، التي شاركته بطولة “It Shoulda Been You”، رسالة مؤثرة عبر “إنستغرام”، قالت فيها: “كنا جميعًا نحبه إلى حد لا يُصدق. كان ينشر النور، والفكر، وروح الدعابة أينما ذهب. كان ممثلًا ومخرجًا وكاتبًا استثنائيًا.”

وأضافت: “أحببت طريقته في النظر إلى العالم، وكيف كان يتحدى الأفكار السائدة. أحببت حسه الفكاهي، وذكاءه، ونقاشاته الفلسفية العميقة.”

وتابعت أن عائلة فريق عمل المسرحية كانت مترابطة للغاية، مؤكدة أن خبر رحيله شكّل صدمة كبيرة ستحتاج إلى وقت طويل لتجاوزها، ليس فقط بالنسبة لزملائه في هذا العمل، بل لكل الفرق المسرحية التي عمل معها طوال مسيرته.

وعلى صعيد التلفزيون، اشتهر غريسيتي لدى الجمهور بدور رالف إيمرسون في الموسم الخامس والأخير من مسلسل “ذا مارفيلوس ميسيز مايزل”، حيث ظهر في ثماني حلقات. كما شارك في بداية مسيرته ببطولة المسلسل الكوميدي “The Knights of Prosperity” عام ألفين وسبعة، إلى جانب دونال لوغ وسوفيا فيرغارا.

وُلد جوش غريسيتي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشأ في جنوب غرب ولاية فيرجينيا. تخرّج في مدرسة نورث كارولاينا للفنون عام ألفين بشهادة في الدراما، ثم حصل عام ألفين وأربعة على بكالوريوس الفنون الجميلة في المسرح الموسيقي من معهد بوسطن الموسيقي.

وشهدت مسيرته المسرحية في نيويورك نجاحًا لافتًا، إذ شارك عام ألفين وخمسة عشر في بطولة المسرحية الغنائية “It Shoulda Been You”، قبل أن يتولى في العام التالي دور نايجل بوتوم في مسرحية “Something Rotten!” إلى جانب روب ماكلور، ثم رافقه لأكثر من عام في جولتها الفنية داخل الولايات المتحدة.