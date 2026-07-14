لويس هاملتون يرافق كيم كردشيان بعطلتها مع أولادها… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كردشيان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، مجموعة من الصور المميزة والمؤثرة التي توثق عطلتها الصيفية العائلية على ضفاف البحيرة في مدينة كورديلين بولاية أيداهو، والتي تزامن بعضها مع احتفالات الرابع من يوليو.

​وعلقت كيم كردشيان على سلسلة الصور بعبارة دافئة وعلقت قائلة: ​”أيام الصيف في البحيرة مع الأشخاص المفضلين لدي”.

​شهدت الصور المنشورة أجواءً مليئة بالمرح والأنشطة الخارجية؛ حيث ظهرت كيم وهي تستمتع بوقتها وتتبادل الأحضان مع أولادها الأربعة: نورث (١٣ عاماً)، وسينت (١٠ أعوام)، وشيكاغو (٨ أعوام)، وبسالم (٧ أعوام). وتضمنت اللقطات أيضاً مشاركة بناتها وأقاربها للألعاب الاحتفالية والألوان المبهجة المستوحاة من العلم الأمريكي.

​وكان الحدث الأبرز الذي لفت أنظار الجمهور والمجلات العالمية في هذه العطلة هو ظهور حبيبها بطل سباقات “فورمولا ١” الشهير لويس هاميلتون. حيث تضمنت المجموعة صورة سيلفي تجمع كيم ولويس ومعهما ابنتها شيكاغو، مما يعكس الأجواء المقربة والخطوة الجدية الجديدة في علاقتهما بعد أن أصبح يقضي أوقات الإجازات كجزء من الأنشطة العائلية مع أطفالها.