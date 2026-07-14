بطلة مسلسل “شراب التوت” موجدا أوزمان تكشف مشاعرها تجاه ريكي مارتن.. “أحبك دائمًا”

دبي - فريق التحرير: عبّرت النجمة التركية موجدا أوزمان (شخصية إليف في مسلسل شراب التوت) عن مشاعرها تجاه النجم ريكي مارتن، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن الأثر الكبير الذي تركه في حياتها على مرّ السنوات.

وأكدت موجدا أنها تجد أحيانًا صعوبة في التعبير عن مشاعرها، مشيرة إلى أن من لا يعرف معنى الحب الصادق لن يتمكن من فهم ما تشعر به. وقالت إن ريكي مارتن يمثل بالنسبة لها ذكريات لا تُنسى، إذ يعيد إليها أجمل مراحل حياتها وأشخاصًا وأماكن وروائح وأزمنة بقيت محفورة في ذاكرتها.

وأضافت أن “مارتن” منحها الإيمان بوجود أشخاص ما زالوا ينشرون المحبة والطاقة الإيجابية والسعادة، واصفة إياه بـ”الروح الرائعة”.

كما أوضحت أنها لم تكتفِ بالتعرّف إليه، بل بذلت على مدار سنوات جهدًا كبيرًا من خلال السفر والعمل المشترك، مؤكّدة أنها تكنّ له كل الحب والاحترام.

وفي ختام رسالتها، وجهت الشكر لكل من ساهم في جمعهما أو فرح لأجلها، سواء كان يعرفها أم لا، معتبرة أن الحياة تمنح كل شخص ما يستحقه في النهاية، قبل أن تختم بكلمات: “أحبك يا ريكي… دائمًا.”

ويأتي ذلك بعد الحفل الذي أحياه ريكي مارتن في إسطنبول، حيث قدّم عرضًا استثنائيًا على مسرح كوتشوك تشيفتليك بارك نال إشادة واسعة من الجمهور. واستجابةً للحماس الكبير، عاد النجم البورتوريكي، البالغ من العمر أربعة وخمسين عامًا، إلى المسرح مرتين لتقديم وصلات إضافية، كما حافظ على عادته الشهيرة بإلقاء المنشفة التي مسح بها عرقه إلى الجمهور، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين.