بالصور: إطلالة غير مألوفة لجنيفر لورانس… تغيير جريء يثير التساؤلات

دبي - فريق التحرير: فاجأت الممثلة جنيفر لورانس جمهورها بإطلالة مختلفة، بعدما ظهرت خلال توجهها إلى أحد المطاعم في مدينة نيويورك مساء الخميس، بلون شعر جديد خطف الأنظار.

واستبدلت الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر ٣٥ عامًا، شعرها الأشقر الطبيعي بلون بني داكن مائل إلى لون الإسبريسو، وهو ما أضفى لمسة لافتة على ملامحها وبشرتها الفاتحة.

واعتمدت لورانس تسريحة شعر مرفوعة بشكل عفوي، مع غرة طويلة انسدلت على جبينها، في إطلالة بدت عملية ومناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة التي تشهدها نيويورك خلال هذه الفترة.

كما ارتدت قميصًا أزرق بطبعات مع تنورة بيضاء طويلة وصندلًا مريحًا، أثناء تجولها في شوارع المدينة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تغيير لون شعرها مرتبطًا بدور فني جديد، أم أنه جاء بدافع التغيير الشخصي، خصوصًا أن لورانس اعتادت تغيير مظهرها من أجل أدوارها السينمائية، كما حدث في فيلم Silver Linings Playbook عام ٢٠١٢، عندما اعتمدت الشعر البني لتجسيد شخصية “تيفاني ماكسويل”، وهو الدور الذي منحها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

كما ظهرت بالشعر البني أيضًا في سلسلة أفلام The Hunger Games أثناء تجسيدها شخصية “كاتنيس إيفردين”، إلا أنها كثيرًا ما تتنقل بين اللونين الأشقر والبني حتى في حياتها اليومية.

وكان آخر ظهور سينمائي للنجمة الأميركية في فيلم الإثارة النفسية Die My Love عام ٢٠٢٥ إلى جانب روبرت باتينسون، فيما تستعد للمشاركة في فيلم الرعب What Happens at Night، من إخراج مارتن سكورسيزي وبمشاركة ليوناردو دي كابريو.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين أميركيين يسافران إلى بلدة أوروبية شتوية لتبني طفل، قبل أن تنقلب رحلتهما إلى كابوس مع وقوع أحداث غامضة داخل الفندق الذي يقيمان فيه، ما يدفعهما إلى التشكيك في علاقتهما وحتى في الواقع الذي يعيشان فيه.

كما أُعلن في ديسمبر الماضي عن عودة جنيفر لورانس إلى سلسلة The Hunger Games من خلال فيلم Sunrise on the Reaping، بمشاركة جوش هاتشرسون، حيث سيظهران ضمن مشاهد تربط الفيلم الجديد بالأجزاء السابقة.

وإلى جانب ذلك، ستشارك لورانس في بطولة وإنتاج الفيلم الكوميدي الرومانسي One Month Mark لصالح منصة “آبل”.

ورغم جدول أعمالها المزدحم، تؤكد لورانس، وهي أم لطفلَين من زوجها كوك ماروني، أنها لا تزال تعتبر نفسها “ربة منزل” أكثر من كونها نجمة منشغلة بالعمل، مشيرة إلى أنها لا تعتاد هذا الإيقاع المكثف من الانشغال إلا خلال فترات التصوير والترويج لأعمالها.