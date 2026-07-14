بالصور: لن تصدقوا أنه توم كروز… أول صورة تكشف تحوّلًا صادمًا في فيلمه الجديد

دبي - فريق التحرير: كُشف رسميًا عن أول صورة للنجم الأميركي توم كروز من فيلمه الجديد “Digger”، حيث بدا بإطلالة مختلفة كليًا جعلته شبه غير قابل للتعرّف.

ورغم أن تفاصيل القصة لا تزال محدودة، يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم جون غودمان، ساندرا هولر، جيسي بليمنز، ريز أحمد، مايكل ستولبارغ، صوفي وايلد، وإيما دارسي، فيما يتولى إخراجه المخرج العالمي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو.

وتدور أحداث الفيلم حول ملياردير غريب الأطوار، يجسده توم كروز، ينطلق في مهمة محمومة لإثبات أنه منقذ البشرية، قبل أن تتسبب الكارثة التي أطلقها بنفسه في تدمير كل شيء.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في دور السينما يوم ٢ أكتوبر.

وفي حديثه عن العمل خلال فعالية أخيرة، قال توم كروز: “لم أواجه طوال مسيرتي تحديًا كهذا، وكذلك أليخاندرو. وعندما يشاهد الجمهور الفيلم سيكتشف أنه عمل أصلي بكل معنى الكلمة.”

من جانبه، أشاد المخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو بالتحول الكبير الذي خضع له كروز، وقال: “التحول الذي مرّ به كان مذهلًا. قال لي ذات مرة: استغرق الأمر مني ٤٠ عامًا لأصبح هذه الشخصية. وأعتقد أننا كنا ندرك تمامًا معنى أن تختزل مسيرة مهنية كاملة في لحظة واحدة، لأننا لم نقدم طوال رحلتنا الفنية أي شيء يشبه هذا العمل.”