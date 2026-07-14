مادونا تصنع التاريخ من جديد… وإنجاز غير مسبوق يضعها إلى جانب “البيتلز”

دبي - فريق التحرير: للمرة العاشرة في مسيرتها الفنية، تثبت النجمة مادونا أنها لا تزال تحتفظ بمكانة استثنائية يصعب منافستها فيها.

وفي هذا السياق، صنعت مادونا، البالغة من العمر ٦٧ عامًا، التاريخ بعدما تصدّر ألبومها الجديد “Confessions II” قائمة “بيلبورد ٢٠٠” لأكثر الألبومات رواجًا، مسجلةً بذلك عاشر ألبوم لها يصل إلى المركز الأول خلال مسيرتها الفنية الحافلة.

ويُعد الألبوم، الذي طُرح في الثالث من يوليو، الجزء الثاني المنتظر بشدة لألبومها الشهير “Confessions on a Dance Floor” الصادر عام ٢٠٠٥. وبهذا الإنجاز، أصبحت مادونا الفنانة الوحيدة، إلى جانب فرقة The Beatles، التي تمتلك عشرة ألبومات تصدرت قائمة “بيلبورد٢٠٠”.

وفي حديثها لصحيفة Interview الشهر الماضي، كشفت مادونا كواليس عودتها إلى الاستوديو، قائلة: “كان من المفترض أن أقدّم فيلمًا عن قصة حياتي. عملت على السيناريو لمدة عامين، وأمضيت عامين آخرين في استوديوهات يونيفرسال مع المنتجين التنفيذيين لوضع الميزانية واختيار الممثلين. لكن حدث خلاف بيني وبين يونيفرسال بشأن الميزانية، فقد عشت حياة استثنائية وحافلة، وكان تجسيدها يتطلب ميزانية ضخمة.”

وأضافت أنها، وبينما كانت تبحث عن وسيلة أخرى لتفريغ طاقتها الإبداعية، تواصلت مع مساعدها الفني السابق والمنتج ستيوارت برايس.

وتابعت: “شعرت أن العالم يمر بمرحلة مظلمة جدًا، وأن الناس بحاجة إلى الرقص. لم أعمل مع ستيوارت منذ سنوات طويلة. صحيح أننا اجتمعنا مؤخرًا في جولة The Celebration Tour، لكننا لم نتحدث أو نعمل معًا منذ نحو خمسة عشر عامًا. اتصلت به وقلت: ماذا لو قدمنا الجزء الثاني من Confessions on a Dance Floor ونعود إلى عالم موسيقى الرقص الملهمة؟ فسافرت إلى لندن، وبدأنا العمل معًا لنرى إن كان ذلك السحر لا يزال حاضرًا.”

وأكدت مادونا أن الكيمياء الفنية بينهما كانت لا تزال قوية، وهو ما أثمر مجموعة من أغاني الرقص التي تبعث على البهجة، رغم الظروف الشخصية الصعبة التي مرت بها.

وقالت: “عشت الكثير من الظلام في بداية كتابة هذه الأغاني مع ستيوارت، ثم تساءلت: كيف نتجاوز كل ذلك؟ ماذا يحدث عندما تدخل ملهى ليلي أو تقف على حلبة الرقص؟ قد تكون الحياة ثقيلة ومرهقة، لكنني دائمًا أجد طريقة لتجاوز الصعاب والاستمرار.”

واحتفالًا بإطلاق ألبومها الجديد وتحقيقه هذا الإنجاز التاريخي، أحيت مادونا، يوم السبت ١١ يوليو، فعالية خاصة حملت عنوان “Club Confessions” في مدينة نيويورك، برعاية منصة MISTR، وقدمت خلالها عرضًا مباشرًا لأغنيتي “School” و”One Step Away”.