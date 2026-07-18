بسبب سيلينا غوميز… بيني بلانكو يرفض الطائرة ويعبر المحيط بحرًا

دبي - فريق التحرير: من أجل الحب، لا تبدو أي عوائق مستحيلة، وهذا ما أثبته المنتج والمؤلف الموسيقي العالمي بيني بلانكو، الذي قرر خوض رحلة بحرية طويلة عبر المحيط الأطلسي لزيارة زوجته، النجمة سيلينا غوميز، في العاصمة البريطانية لندن، تجنبًا لركوب الطائرة بسبب معاناته من فوبيا الطيران.

وفي هذا السياق، نشر بلانكو (٣٨ عامًا) مقطع فيديو عبر حسابه على منصة “تيك توك” يوم الخميس ١٦ يوليو، ظهر فيه على متن سفينة وسط المحيط، وعلّق عليه قائلًا: “وجهة نظر: أنت تعبر المحيط الأطلسي على متن التايتانيك لرؤية زوجتك لأنك تخاف من الطيران.”

كما أرفق الفيديو بتعليق آخر جاء فيه: “الأشياء التي نفعلها من أجل الحب”، مستخدمًا أغنية “Nothing Can Change This Love” للنجم سام كوك كخلفية موسيقية للمقطع.

وتتواجد سيلينا غوميز (٣٣ عامًا) في لندن منذ شهر مايو الماضي لتصوير مشاهدها في مسلسل منصة Hulu الشهير Only Murders in the Building. ولم تغادر العاصمة البريطانية خلال تلك الفترة سوى في زيارة قصيرة إلى نيويورك لحضور حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي.

وكانت غوميز، التي تزوجت رسميًا من بلانكو في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، قد عبّرت عن اشتياقها لزوجها بسبب ابتعادهما، إذ نشرت في ١٠ يونيو الماضي مجموعة صور جمعتهما عبر حسابها على “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “المسافات تعني القليل عندما يعني لنا الشخص الكثير… أفتقدك يا حبيبي.”

ولم يكن خوف بيني بلانكو من الطيران سرًا، إذ تحدث عنه في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أنه يتجنب السفر بالطائرة ويعتمد على السفن عند التنقل إلى أوروبا.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon في أبريل ٢٠٢٤، روى موقفًا طريفًا من إحدى رحلاته البحرية، كاشفًا أنه في اليوم الرابع من رحلة متجهة إلى أوروبا شاهد فيلم Titanic في سريره بينما كان يحتضن صديقه النجم إد شيران، خلال فترة تعاونهما في ألبوم Divide.