شاكيرا تكشف مفاجأة لنهائي كأس العالم وتستعد لأكبر عرض في مسيرتها المونديالية

دبي - فريق التحرير: تستعد النجمة شاكيرا لإحياء أول عرض فني في استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، حيث تكثّف حالياً بروفاتها إلى جانب الفنان النيجيري بورنا بوي وفرقة “غيتو كيدز” الأوغندية، كما طرحت أول مقطع باللغة الإسبانية من أغنيتها الرسمية للمونديال “Dai Dai”، التي حققت أكثر من أربعمئة وخمسين مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط من إطلاقها.

وفي سياق متصل، نشرت شاكيرا المقطع الترويجي باللغة الإسبانية من الأغنية. وجاء ذلك قبل ساعات فقط من أول نهائي في تاريخ البطولة يجمع بين منتخبَين ناطقَين بالإسبانية، حيث دعت جمهورها للاستماع إلى المقطع الجديد وإبداء آرائهم حول النسخة الإسبانية من الأغنية.

وفي هذا السياق، حرصت شاكيرا على اصطحاب أطفال فرقة “غيتو كيدز” في جولة مميزة داخل مدينة نيويورك برفقة ابنَيها ميلان وساشا، بعد مشاركتهم معها في فقرة “She Wolf Walk” الشهيرة التي تسبق صعودها إلى المسرح خلال جولتها الأميركية.

وتُعد فرقة “غيتو كيدز” من أشهر فرق الرقص في أوغندا، وقد اكتسبت شهرة عالمية بفضل عروضها المليئة بالحيوية وقصتها الملهمة، فيما أتاحت مشاركتها مع شاكيرا الفرصة لآلاف الحاضرين للتعرّف إليها عن قرب.

وعبّرت شاكيرا عن سعادتها بهذه التجربة، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد غيّر أطفال غيتو كيدز من أوغندا حياتنا. كان قضاء الوقت معهم أشبه بالسحر، وتعلّمنا منهم الكثير. أنا سعيدة جداً لأنهم أصبحوا هنا أخيراً في نيويورك ليرقصوا معي في نهائي كأس العالم.”

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها النجمة الكولومبية الأطفال وهم يستمتعون بزيارة أبرز معالم نيويورك، ويقضون أوقاتاً مميزة بعيداً عن أضواء الشهرة، في حين شارك ميلان وساشا في الجولة، مواصلين حضورهما الدائم إلى جانب والدتهما في أبرز محطاتها الفنية.