بعد ٢٠ عاماً… أوبرا وينفري تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن مشروعها في جنوب إفريقيا

دبي - فريق التحرير: أعلنت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري إنهاء العمليات التشغيلية لـ “أكاديمية أوبرا وينفري للقيادة للفتيات” في جنوب إفريقيا بحلول نهاية عام ٢٠٢٧، بعد مسيرة امتدت لنحو عقدين في مجال التعليم ودعم الفتيات، على أن تنتقل ملكية الحرم المدرسي وإدارته إلى وزارة التعليم في مقاطعة خاوتينغ المحلية.

ولا يعني هذا القرار تراجع أوبرا وينفري عن دعم التعليم، بل يأتي ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم وزيادة عدد المستفيدات، إذ أعلن فريقها تحويل التركيز نحو برنامج منح دراسية موسّع، من شأنه مضاعفة عدد الفتيات اللواتي سيحصلن على فرص تعليمية مقارنة بالنموذج السابق.

ولن تتخلى الأكاديمية عن طالباتها الحاليات، إذ ستتخرّج منها دفعتان إضافيتان، بينما سيتم نقل باقي الطالبات إلى مدارس رفيعة المستوى، مع تكفّل أوبرا وينفري بكامل الرسوم الدراسية حتى إتمامهن مرحلة التخرج.

وتأسست الأكاديمية عام ٢٠٠٧ بالتعاون مع الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وتمكنت منذ افتتاحها من تخريج أكثر من ألف طالبة.

وفي تعليقها على القرار، قالت أوبرا وينفري: “لم يكن الحلم يقتصر على بناء مدرسة فحسب، بل كان يهدف إلى الاستثمار في الإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الشابات.”