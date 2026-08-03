القصر الذي أشعل حربًا بين براد بيت وأنجلينا جولي… تحاصره نيران فرنسا

دبي - فريق التحرير: تواجه مزرعة “شاتو ميرافال” الفرنسية، التي تقف في قلب النزاع القضائي المستمر منذ سنوات بين النجمَين براد بيت وأنجلينا جولي، خطر حرائق الغابات المندلعة في المنطقة.

وأظهرت صور جوية حصلت عليها وسائل إعلام أميركية، تصاعد الدخان بالقرب من العقار الفخم، فيما يبدو أن المنزل نفسه لم يتعرض لأي أضرار حتى الآن، وسط انتشار النيران في الأراضي المفتوحة المحيطة به.

وتُظهر الصور سحب الدخان وهي تتصاعد في السماء قرب ملكية “ميرافال”، التي لا تزال محاطة بالأشجار والطبيعة الخضراء، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي براد بيت أو أنجلينا جولي حول الوضع.

وتشهد فرنسا حالياً أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات خلال عقدَين، حيث أعلن النجم جورج كلوني وزوجته أمل كلوني مؤخراً إجلاءهما من منزلهما في منطقة برينيول جنوب شرقي فرنسا، حيث يعيشان مع طفلَيهما التوأم ألكسندر وإيلا.

ويأتي خطر الحرائق في وقت تتواصل فيه المعركة القانونية بين براد بيت وأنجلينا جولي حول ملكية “شاتو ميرافال”، التي كانا يمتلكانها معاً سابقاً. وكانت جولي قد اعترضت مؤخراً على محاولة بيت الحصول على سجلاتها المالية لسنوات، مؤكدة أنه أساء توصيف موقفها في النزاع.

وبحسب وثائق قضائية قُدمت في ٢٦ يونيو أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، طلبت جولي عدم إلزامها بتسليم إقراراتها الضريبية وسجلاتها المالية منذ عام ٢٠١٧، بعد أن طالب محامو بيت بالحصول على مستندات تتعلق بدخلها وأرباحها من عام ٢٠١٧ حتى ٢٠١٩.

واعتبر فريق بيت القانوني أن جولي جعلت وضعها المالي محوراً في القضية، بينما رد محاموها بأن “بيت” يصوّر موقفها بشكل غير صحيح، موضحين أنها لم تدّعِ يوماً أنها تعاني من أزمة مالية، بل كانت تحاول فصل حياتها وأموالها عن زوجها السابق.

وجاء في ملف محامي جولي أن القضية لا تتعلق بحاجتها إلى المال، بل بمحاولتها “فك الارتباط بين حياتها وأموالها وبين زوجها السابق”، مؤكداً أن هذا الفرق جوهري في النزاع.

وكان بيت قد اعتبر أن جولي جعلت وضعها المالي جزءاً من القضية بعدما تحدثت عن رغبتها في تحقيق “استقلال مالي”، وأنها خلصت إلى ضرورة بيع حصتها في “شاتو ميرافال” لتحقيق ذلك، وهو ما نفاه فريقها القانوني.

وتعود بداية النزاع إلى فبراير ٢٠٢٢، عندما رفع براد بيت دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي بسبب بيعها حصتها في المزرعة الفرنسية لشركة استثمارية، مدعياً أن ذلك خالف اتفاقاً سابقاً بينهما ينص على عدم بيع أي طرف حصته دون موافقة الآخر.

من جهتها، رفعت جولي دعوى مضادة، متهمة بيت بأنه يشن ضدها “حرباً انتقامية” منذ تقدمها بطلب الطلاق عام ٢٠١٦.

ورغم توصلهما إلى اتفاق نهائي بشأن الطلاق في ديسمبر ٢٠٢٤، لا يزال النزاع المتعلق بـ”شاتو ميرافال” مستمراً في المحاكم.