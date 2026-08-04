انتخاب هيئة إدارية جديدة لمجلس المؤلفين والملحنين في لبنان (CACL)، والفنّان أسامة الرّحباني رئيسًا

دبي - فريق التحرير: عقد أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبون أصولًا في مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان (CACL) اجتماعًا بتاريخ ٢ آب ٢٠٢٦، في مقرّ المجلس الكائن في فرن الشباك، بناية سكالا، الطابق الثاني، وذلك لانتخاب الرئيس وتوزيع المسؤوليات والمهام الإدارية والفنية والإعلامية بين أعضاء الهيئة الجديدة.

ويُعدّ مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان (CACL) هيئةً معنية بمتابعة شؤون المؤلفين والملحنين والدفاع عن حقوقهم، وهو خاضع للبروتوكول المعتمد لدى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في العالم (SACEM France)، بما يضمن التنسيق والتعاون في المسائل المرتبطة بحقوق التأليف والتلحين والنشر الموسيقي.

وتضمّ الهيئة الجديدة مجموعة من الأسماء البارزة والفاعلة في الوسط الموسيقي والثقافي اللبناني، على أن تتولى خلال المرحلة المقبلة متابعة القضايا المهنية والإدارية والفنية المرتبطة بالمؤلفين والملحنين، وتعزيز حضور المجلس ودوره في حماية الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب الأعمال الموسيقية، بالتنسيق مع شركة SACEM France والجهات المعنية.

وقد جاءت تشكيلة الهيئة الإدارية وتوزيع المهمات على الشكل الآتي:

أسامة الرحباني: رئيسًا.

كمال قبيسي: نائبًا للرئيس وأمينًا للسر.

جبران نجم: نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية ومندوبًا لدى شركة SACEM Paris

يحيى المعوش (يحيى الحسن): نائبًا للرئيس ومسؤولًا عن الشؤون الإعلامية والفنية.

هيثم زياد: نائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق.

جوزيف مراد: مفوضًا لدى الحكومة.

عصام مشموشي: مستشارًا.

مارسيل خليفة: عضوًا.

أنطوان شعك: عضوًا.

أوزيب باروتجيان (جو): عضوًا.

جورج مارديروسيان: عضوًا.

جهاد عقل: عضوًا.