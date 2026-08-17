لا قصر ولا حفلة فاخرة.. كريستيانو وجورجينا يختاران غرفة المعيشة لزفافهما (شاهدوا الصور الاولى)

دبي - فريق التحرير: تزوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز في مراسم حميمة أقيمت داخل منزلهما في البرتغال، يوم ١١ آب/أغسطس، بعد علاقة استمرت سنوات، في حفل كشفا تفاصيله للمرة الأولى خلال مقابلة خاصة مع مجلة “فوغ”. (http://www.instagram.com/p/DcIgTqlIOvK/)

وكشفت المقابلة عن تفاصيل مفاجئة رافقت زفاف الثنائي، أبرزها أن المراسم أقيمت في غرفة المعيشة، بعيداً عن حفلات الزفاف الفاخرة التي كانت متوقعة، كما اختارا تاريخ زواجهما ليصادف ذكرى اليوم الذي التقيا فيه للمرة الأولى قبل عشر سنوات.

الأرقام حاضرة في قصة حبهما

يلعب الرقم ٧ دوراً بارزاً في حياة رونالدو، إذ يُعد رقمه المفضل، حتى إن الثنائي اشترى منزلهما الصيفي الجديد في كاشكايش خلال شهر تموز/يوليو، أي الشهر السابع من السنة، واستغرق بناء المنزل سبع سنوات.

وقالت جورجينا: “إنه مثالي. كل الأرقام السبعة هي إشارات”.

زفافهما في ذكرى لقائهما الأول

التقى رونالدو وجورجينا في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٦ داخل متجر “غوتشي” في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل مساعدة مبيعات، فيما دخل رونالدو إلى المتجر برفقة ابنه كريستيانو جونيور.

وبعد عشر سنوات تماماً، اختارا التاريخ نفسه لإتمام زواجهما.

وقالت جورجينا عن اللقاء الأول: “هذا هو القدر”، فيما روى رونالدو أنه كان يدير ظهره لها قبل أن يلتفت ويلتقي نظرهما، واصفاً اللحظة بأنها أشبه بالحلم.

لماذا اختارا غرفة المعيشة؟

رغم التقارير التي تحدثت عن زفاف ضخم وفاخر، فضّل الثنائي إقامة مراسم بسيطة وحميمة في غرفة المعيشة داخل منزلهما.

وأوضحت جورجينا أنها كانت في طفولتها تحلم بأكبر قلعة وأطول فستان وتاج مرصع بالألماس، لكنها اليوم فضّلت شيئاً أكثر حميمية يجمعها برونالدو وأطفالهما داخل المنزل.

وقالت إنهما اختارا غرفة المعيشة تحديداً لأنها المكان الذي يتناولان فيه الإفطار والغداء والعشاء ويعيشان فيه تفاصيل حياتهما اليومية، متمنية أن يتذكر أطفالهما بعد ٣٠ عاماً أن “شيئاً رائعاً حدث على هذه الطاولة، وهو عهود زواج والديهما”.

ومازح رونالدو قائلاً إن الطاولة ربما لن تبقى نفسها بعد ٣٠ عاماً، وربما تتغير ديكورات المنزل.

كما وصف اليوم بأنه “يوم عادي”، قبل أن يصحح كلامه قائلاً إنه “يوم مميز يُقضى بطريقة عادية”.

وقد شارك رونالدو عبر حسابه على “إنستغرام” صورة مقرّبة لخاتمَي زواجهما.

الأطفال أبطال المراسم

لدى رونالدو وجورجينا خمسة أطفال، هم كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو، وألانا مارتينا، وبيلّا إزميرالدا.

وكان للأطفال حضور أساسي في مراسم الزواج، إذ وصفتهم جورجينا بأنهم “أبطال، كما هم في كل أيام حياتنا”.

غوتشي صممت إطلالات العائلة

تولت دار “غوتشي” تصميم إطلالات أفراد العائلة في المناسبة، في إشارة رمزية إلى قصة حب رونالدو وجورجينا التي بدأت داخل متجر للدار في مدريد.

وقال المدير الإبداعي للدار ديمنا إن الأمر كان مميزاً للغاية، معتبراً أن اختيار “غوتشي” يشكل دائرة جميلة تُغلق في قصة الحب التي بدأت داخل المتجر.

أما جورجينا، فأكدت أنها لم ترغب في أن تبدو العائلة وكأنها ترتدي أزياء احتفالية مبالغاً فيها، لأنهما أرادا الحفاظ على بساطة المناسبة.

وارتدى رونالدو بدلة مخصصة باللون البيج الفاتح من القطن، مع تفاصيل فضية على البنطال، وقميص أبيض وحذاء مخصص، بينما اختارت جورجينا بدلة بيضاء من الحرير بتصميم مؤلف من سترة وتنورة ضيقة، نسقتها مع قميص وحذاء أبيضين.

كما ارتدى كريستيانو جونيور وماتيو سراويل وقمصاناً بيضاء متطابقة، فيما ظهرت إيفا ماريا وألانا مارتينا وبيلّا إزميرالدا بفساتين بيضاء من “غوتشي” وأحذية باليه من الدار.

اختار الثنائي المصوّر يورغن تيلر لتوثيق المناسبة، إذ قالت جورجينا إنها لم تكن تريد ألبوم عائلة تقليدياً ومملاً، بل أرادت صوراً فنية تبقى معهما إلى الأبد.

بعد مراسم الزواج، توجه الثنائي إلى مزار سيدة فاطيما للحصول على البركة، في لحظة خاصة حرص رونالدو على أن تكون بعيدة عن الازدحام، مؤكداً أنه يميل إلى تجنب الأماكن المكتظة.

لن يقضي رونالدو وجورجينا شهر عسل تقليدياً، خصوصاً أن رونالدو بدأ موسمه مع نادي النصر السعودي في ١٥ آب/أغسطس. وقال رونالدو: “كل يوم هو شهر عسل”.

هل يرحبان بطفل جديد؟

لم يستبعد الثنائي إمكانية إنجاب المزيد من الأطفال مستقبلاً.

وقال رونالدو: “أنا لا أقول أبداً لا”، فيما أوضحت جورجينا أن إنجاب طفل جديد الآن قد يجعل المنزل مزدحماً، لكنها أشارت إلى أنه عندما يصبح أصغر أطفالهما في سن ١٥ أو ١٦ عاماً، سيظلان شابين، مضيفة: “لماذا لا؟ لا أستطيع أن أتخيل نفسي من دون أطفال صغار، لذا سنرى”.

جورجينا تكشف شعورها بعد الزفاف

كشفت جورجينا عن أن مراسم الزواج جاءت تماماً كما تخيلتها، قائلة إنها كانت “حميمة ومليئة بالحب، وكانت عائلتنا في الدور الأهم. والآن أقول: لا. أريد شيئًا حميميًا، يجمعني بشريكي وأطفالنا، في المنزل. لأن القصور، والمنازل، والجزر، والخيول، والسيارات… كل ذلك متاح لنا ويمكننا الحصول عليه يوميًا. لكن شيئًا حميميًا كهذا، هو أمر أكثر ندرة بالنسبة إلينا”، مؤكدة أنها لم تتمكن من حبس دموعها.

وأضافت أنها شعرت خلال رحلتهما بعد الزفاف إلى كنيسة سيدة الأحزان بسلام وطاقة يصعب وصفهما، مؤكدة أنها لم تكن بحاجة إلى أكثر من زوجها وأطفالها ومنزلها وإيمانها وحبهما.