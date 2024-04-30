استكشاف تسلا موديل Y 2024: الفخامة والابتكار في عالم السيارات الكهربائية العائلية

ياسر رشاد - القاهرة -

في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، تأتي تسلا Y لعام 2024 كأيقونة تقنية تعيد صياغة مفاهيم السيارات الكهربائية. بتصميمها الرائد وأدائها المتميز وكفاءتها الفائقة في استهلاك الطاقة، يقدم موديل Y من تسلا لهذا العام تجربة قيادة فريدة من نوعها، مثالية للعائلات الباحثة عن الرفاهية والقوة والسعة الداخلية الواسعة، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة ونظم الأمان المتطورة.

وفي هذه المقالة دعنا نستكشف سويا تفاصيل المواصفات والأسعار لتسلا Y 2024 في السوق الأردني.

من حيث الأداء

تأتي سيارة تسلا Y 2024 في فئة السيارات الكهربائية العائلية و تتوفر بخيارين من المحركات:

تأتي السيارة بمدى قيادة يصل إلى 514 كم في الشحنة الواحدة، وتتميز السيارة أيضًا بقدرات شحن فائقة عند استخدام الشواحن السريعة DC، حيث يمكن شحنها من 0 إلى 80% في أقل من نصف ساعة فقط.

أما عن محركات السيارة فهي تأتي بمحركين كهربائيين يولدان قوة تتراوح بين 394 - 450 حصان، و ببطارية من الليثيوم أيون (50 - 69 كيلو واط).

ويبلغ تتسارع تسلا موديل Y 2024 من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثوانٍ فقط.

اما عن السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 250 كم/س.

كما تتوفر السيارة بنظام دفع كلي للعجلات.

سعر تسلا Y 2024

تتوفر السيارة في ثلاث فئات في السوق الأردني:

الفئة الأولى تسلا موديل واي الأساسية

الفئة الثانية تسلا موديل واي لونج رينج

الفئة الثالثة تسلا موديل واي بيرفورمانس

يتراوح سعر السيارة من 32,000 دينار أردني.

التصميم الخارجي لتسلا Y 2024

تتميز تسلا موديل Y 2024 بتصميم مُستقبلي يُلفت الأنظار، حيث تجمع بين خطوطها الانسيابية وأبعادها المُتناسقة مُحاكيةً مظهر سيارات الكروس أوفر الفاخرة. وتأتي السيارة مع سقف زجاجي بانورامي يُضفي لمسة من الفخامة على المقصورة ويُتيح دخول الضوء بشكل طبيعي.

مقدمة السيارة بارزة بشكل كبيرة لتخترق الهواء تتضمن مصابيح كبيرة باضاءة ليد يعلوها غطاء محرك كبير يقع بمنتصفه من الامام شعار تسلا المعروف.

وعن الشكل الجانبي فهو انسيابي لا يوجد به العديد من التفاصيل سوى الخطوط البارزة والإطارات الرياضية.

واخيرا الشكل الخلفي للسيارة وهو الأكثر تميزا وبها العديد من التفاصيل والبروز والتي تبدأ من المصابيح العريضة ذات الإضاءة الليد.

مقصورة تسلا Y 2024

تُوفر تسلا موديل Y 2024 مساحة داخلية رحبة ومريحة لخمسة ركاب، مع إمكانية زيادة السعة إلى سبعة ركاب باختيار الصف الثالث من المقاعد. وتتميز مقصورة القيادة بتصميم عصري فخم مزودة بشاشة لمس كبيرة للنظام الترفيهي وأدوات تحكم رقمية. كما توفر السيارة مجموعة من المقاعد بمساحة واسعة ودعم ممتاز للظهر. وتوفر السيارة مساحة تخزين كافية للأمتعة.

أهم مميزات المقصورة:

عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

نوافذ كهربائية.

زر تشغيل المحرك.

سنتر لوك.

فرامل ABS.

تكييف متعدد المناطق.

مدخل AUX/Audio.

بلوتوث.

مشغل اسطوانات DVD.

دعم MP3.

مقاعد قابلة للتبريد والتدفئة.

نظام تثبيت السرعة.

الدخول بدون مفتاح.

مقاعد جلدية فاخرة.

نظام ملاحة.

سقف بانوراما.

نظام مساعد اصطفاف.

مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا.

كاميرا بزاوية 360 درجة.

صندوق خلفي كهربائي.

ذاكرة وضعية القيادة.

عوامل الأمان

أتت تسلا Y لعام 2024 بالعديد من أنظمة الأمان والتي من أبرزها:

فرامل طوارئ أوتوماتيكية.

نظام تحذير مغادرة المسار.

نظام الحفاظ على المسار.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

وسائد هوائية متعددة.

حساسات أمامية.

حساسات خلفية.

نظام الرؤية الليلية.

نظام مراقبة النقاط العمياء.

كاميرا خلفية.

كاميرا أمامية.

ختام القول

ختامًا، تُعد تسلا موديل Y 2024 أكثر من مجرد سيارة كهربائية، فهي واحدة من أفضل السيارات العائلية الكهربائية، التي تتوفر في ثلاث فئات وتوفر أداء قوي ومساحة داخلية واسعة وانظمة امان وانظمة ترفيهية متعددة بالاضافة الى ان السيارة تسير مسافة كبيرة بشحنة واحدة لذلك هي واحدة من أقوى المنافسين في فئتها.