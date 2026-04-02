تكنولوجيا: جوجل تكشف عن منافس جهاز Whoop الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لمنافسة جهاز Whoop بساعة ذكية بدون شاشة مستوحاة من Fitbit. وقد روّج نجم الـNBA ستيف كاري للجهاز، بعد أن دخل العام الماضي في شراكة طويلة الأمد مع جوجل كمستشار أداء لمجالات الصحة وأجهزة Pixel وخدمات Cloud.

رغم عدم توفر مواصفات دقيقة أو صور واضحة للجهاز، يظهر تصميمه المستوحى من Whoop مع سوار من القماش المضفر وإبزيم معدني.

وأفاد تقرير من Bloomberg News أن جهاز تتبع الصحة من جوجل سيأتي مع خدمة اشتراك تشمل مدربًا صحيًا شخصيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي.



وعلى عكس Whoop الذي يربط الأجهزة مباشرة بخدمة الاشتراك، ستبيع جوجل سوارها بشكل منفصل. بعض ميزات تتبع الصحة ستكون مجانية، بينما ستظل المقاييس الأكثر تقدمًا متاحة فقط من خلال الاشتراك.

المصدر