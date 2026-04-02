أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور

في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية وسياسية متشابكة، مددت الحكومة السودانية فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، في قرار يعكس استمرار الضغوط الدولية الرامية إلى ضمان تدفق المساعدات إلى إقليم دارفور. غير أن هذا المعبر، الذي تصفه الأمم المتحدة بـ«شريان الحياة» لملايين المدنيين، لا ينفصل عن تعقيدات المشهد العسكري، إذ يقع فعلياً داخل مناطق نفوذ قوات الدعم السريع، ما يجعله في قلب معادلة تجمع بين الإغاثة الإنسانية وصراع السيطرة والتمويل على الأرض.

قرار التمديد

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تمديد فتح معبر أدري 3 أشهر إضافية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مختلف أنحاء السودان، ولا سيما إقليم دارفور، الذي يعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في البلاد. ويحمل القرار دلالة سياسية واضحة، إذ يعكس استجابة الخرطوم للضغوط الأممية والدولية التي ظلت تطالب بالإبقاء على هذا الممر مفتوحاً أمام قوافل الإغاثة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الخطوة تنسجم مع التزامات السودان بموجب القانون الإنساني الدولي، ونهج التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، في محاولة لإظهار انخراط الحكومة في المسار الإنساني، على الرغم من التوترات العسكرية المتصاعدة في غرب البلاد.

شريان حيوي

يكتسب معبر أدري أهمية استثنائية بحكم موقعه الجغرافي الحساس على الحدود الغربية للسودان بمحاذاة ولاية غرب دارفور، حيث لا يبعد عن مدينة الجنينة سوى نحو كيلومتر واحد. ومنذ اندلاع الحرب، تحول من مجرد منفذ حدودي إلى شريان حيوي تعتمد عليه الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للوصول إلى ملايين النازحين والمتضررين.

ويمثل المعبر أقصر الطرق البرية بين تشاد ودارفور، ما جعله ممراً رئيسياً لحركة المساعدات واللاجئين والبضائع، فضلاً عن كونه نقطة ارتكاز لوجستية بالغة الأهمية في ظل صعوبة الوصول إلى الإقليم عبر مسارات أخرى. تعقيد السيادة

على الرغم من أن المعبر يخضع سيادياً للسودان وتشاد، فإن الواقع الميداني يفرض معادلة مختلفة؛ فالسلطات التشادية تسيطر على جهتها من الحدود، بينما يقع الجانب السوداني ضمن نطاق نفوذ قوات الدعم السريع. هذه المفارقة تجعل الحكومة السودانية مطالبة بمنح الموافقات الرسمية لإدخال المساعدات، على الرغم من غياب سلطتها التنفيذية المباشرة على الأرض.

ويعكس ذلك أحد أبرز تناقضات الحرب السودانية، حيث تتداخل الاعتبارات السيادية مع ضرورات الإغاثة، في وقت تحتاج فيه الأمم المتحدة إلى موافقة الخرطوم القانونية مقابل التعامل الميداني مع واقع السيطرة الفعلية في دارفور.

ممر الصراع

في المقابل، لا تنظر الحكومة السودانية إلى المعبر بوصفه منفذاً إنسانياً فحسب، بل تعده أيضاً ممراً حساساً في اقتصاد الحرب. وتكرر الخرطوم اتهاماتها بأن المعبر يستخدم في نقل إمدادات غير إنسانية إلى قوات الدعم السريع، تشمل أسلحة ووقوداً وبضائع مختلفة، ما يوفر مورداً مالياً ولوجستياً يساعد القوة المسيطرة على الاستمرار.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تقارير عن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق قرب المعبر خلال الأشهر الماضية، قال الجيش إنها طالت شبكات تهريب ومجموعات تنقل إمدادات عسكرية. وبينما تصر الأمم المتحدة على ضرورة إبقاء أدري مفتوحاً بوصفه شريان نجاة لدارفور، يبقى المعبر في قلب معركة سياسية وعسكرية تتجاوز الإغاثة إلى صراع النفوذ والتمويل والسيادة.