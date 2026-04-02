وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة

في إطار الحراك الخليجي المكثف لتعزيز التنسيق المشترك، استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
أثناء ذلك، استعرضا العلاقات الأخوية الثنائية، وسُبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
