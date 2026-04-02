ماذا يقدم زيت الزيتون البكر للحوامل؟

أظهرت دراسة سريرية عشوائية أن إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي للنساء الحوامل المصابات بسكري الحمل قد يُحسّن المؤشرات الأيضية.شملت الدراسة 190 امرأة حامل في الأسبوع 29 من الحمل أو أقل، ممن يعانون من أعراض سكري الحمل، وتم تقسيم المشاركات لمجموعتين:
تلقت المجموعة الأولى إرشادات غذائية قياسية، بينما طُلب من المجموعة الثانية إضافة ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة يوميا من زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي، وأظهرت النتائج أنه مع نهاية فترة الحمل، انخفضت الحاجة إلى العلاج بالأنسولين بين النساء اللواتي تناولن زيت الزيتون يوميا، كما لوحظ لديهن انخفاض في مستويات الدهون الثلاثية في الدم.ولم تُسجّل فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين من حيث زيادة الوزن، أو مستويات الغلوكوز، أو معدل حدوث معظم مضاعفات الحمل، لكن لاحظ العلماء أن الأمهات اللواتي تناولن زيت الزيتون بانتظام، كان مواليدهن أقل حاجة للرعاية المركزة.عزا الباحثون هذه التأثيرات إلى الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يتمتع بها زيت الزيتون، بالإضافة إلى تأثيره في تحسين حساسية الأنسولين، واحتوائه على نسب لا بأس بها في الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية لتعزيز المناعة.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
