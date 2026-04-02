تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتفها الاقتصادي القادم Galaxy A27 عبر Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت منصة Geekbench عن تفاصيل أولية لهاتف سامسونج الاقتصادي القادم Galaxy A27، خلفًا لهاتف Galaxy A26 الذي أُطلق في مارس 2025.

يأتي الهاتف الجديد برقم الطراز “SM-A276B” ومن المتوقع أن يكون مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 و6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وهذا المعالج ثماني النواة مبني على دقة تصنيع 4 نانومتر، ويضم وحدة معالجة رسوميات Adreno 710 مع دعم لشبكات 5G، وقد تم استخدامه سابقًا في هاتف Galaxy A36 الذي أُطلق العام الماضي.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن Galaxy A27 سجل 777 نقطة في اختبار النواة الواحدة و1,802 نقطة في اختبار تعدد الأنوية، وهو أقل من أداء Galaxy A26 بمعالج Exynos 1380 الذي سجل 1,008 و2,857 على التوالي.

ومع ذلك، يُلاحظ أن هذه الأرقام تمثل اختبارًا أوليًا وقد تتحسن أداءات الهاتف بعد المزيد من التحسينات.

كما أظهرت القائمة أن الهاتف يعمل بنظام Android 16، ومن المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 5,000 مللي أمبير. حتى الآن، لم تكشف سامسونج عن موعد رسمي لإطلاق الهاتف، في حين أطلقت الشركة مؤخرًا هاتفي Galaxy A37 وA57 المتوسطين.

