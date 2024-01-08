شكرا لقرائتكم خبر «التحلية» تعرض رحلتها في استغلال الرجيع الملحي ضمن مؤتمر التعدين الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «التحلية» في مؤتمر التعدين الدولي، الذي ينطلق في الرياض اليوم، مبادراتها ومشاريعها وتقنياتها الابتكارية في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن القيمة، بجانب التعريف بالفرص والتحديات التي من شأنها جذب الاستثمارات النوعية، بالقدر الذي ينعكس على توطين هذه الصناعة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتناقش المؤسسة خلال مشاركتها في المؤتمر، ممكناتها وحلولها الابتكارية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية في صناعة تحلية المياه، باستخدام تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة تمكن من تعدين مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتسلط الضوء أيضا على جهود تطوير التقنيات، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية للوصول للريادة العالمية في هذا المجال.

ويقدم جناح المؤسسة في المعرض المصاحب، المشاريع المبتكرة في مجال تعدين مياه الرجيع الملحي، مع التركيز على إنجازاتها في تعظيم الاستفادة من نواتج صناعة التحلية وتحقيق مردود اقتصادي من المعادن المستخلصة لدعم سلاسل الإمداد في عدد من الصناعات (النفط والغاز، والعسكرية، والدوائية، والغذائية، وغيرها)، مما يسهم في رفع الكفاءة المالية وموازنة التكلفة ويتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030م في تطوير قطاع صناعي متنوع يدعم خطط تنمية الاقتصاد الوطني.

وستوقع «التحلية» في نسخة المؤتمر الحالية، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعدين، مع مؤسسات أكاديمية وشركات محلية وعالمية.

وتشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024, بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، كونها راعيا استراتيجيا للمؤتمر، تأكيدا لالتزامها بتكامل الجهود الوطنية وحرصها على دعم المسيرة البحثية والتقنية، لدعم قطاع التعدين وتمكينه بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بالإضافة لتعزيز جهود المؤسسة في تبني التقنيات الواعدة، لإيجاد بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وأمنا ومحافظة على البيئة، خاصة في ظل تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة بشكل خاص.