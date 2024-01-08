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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أول قطار شحن بين الصين وأوروبا لعام 2024 أطلقته مدينة شانغهاي الصينية أخيرا ، حسب ما أفادت سلطات السكك الحديد المحلية. وحمل قطار الشحن، وفقا لوكالة «شينخوا»، 100 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع، من بينها مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية، يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 1000 طن وتتجاوز قيمتها الإجمالية أكثر من 10 ملايين يوان (1.4 مليون دولار).

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