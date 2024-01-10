شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتوقف ممول الضرائب عن تقديم نموذج السداد بعد انضمامه للنظام الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه على المنظومات الإلكترونية، وما يقوم به نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينه وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري.

ويتطلب سداد أصحاب الأعمال المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، حيث لن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، فور تفعيل الحسابات علي نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا.