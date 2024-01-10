شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات عل رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وهبطت قطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، والسويدي إليكتريك، وحديد عز، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.775 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.81%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 19.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 59.5 ألف جنيه، 65.8 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 352.8 ألف جنيه، 73.3 مليون جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 25466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 30940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10839 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 8404 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 6658 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.