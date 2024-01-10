شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: قيد أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية بسوق الشركات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 64 مليون جنيه موزع على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه مصري للسهم الواحد بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

على أن تلتزم شركة سيتي للتحاليل الطبية، بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على شاشات الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة.

في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، طبقًا للفقرة الثالثة من المادة (9) من القواعد، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالشروط الواردة بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وتدرج أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية على قاعدة بيانات البورصة بقطاع "رعاية صحية وأدوية" اعتبارًا من غدًا الخميس، على أن تلتزم الشركة بقيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة طبقا لأحكام المواد (40،41،41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما ، وعلى أن تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها خلال عام 2024 طبقًا لما ورد بخطة اعمالها المعتمدة من الشركة الراعية و المعدة لثلاث سنوات قادمة وذلك تنفيذاً للبند (6) من المادة (9) من قواعد القيد.