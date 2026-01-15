شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد تهدئة ترامب للقلق بشأن ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ستبدأ الولايات المتحدة رسميًا، بعد نحو 30 دقيقة فقط، مفاوضات قد تفضي إلى تفكيك نظام التشغيل الذي قام عليه العالم الغربي… وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 1% استباقًا لذلك.

الاجتماع، الذي سيُعقد في مبنى أيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض، سيضم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزيري خارجية الدنمارك وجرينلاند.

وعلى الورق، يبدو جدول الأعمال دبلوماسيًا تقليديًا:

«الأمن في القطب الشمالي»،

«الشراكة الاستراتيجية»،

«تطوير الموارد».



لكن الواقع داخل الغرفة سيكون أكثر هشاشة بكثير.

فالرئيس دونالد ترامب كان واضحًا في تصريحاته على متن طائرة إير فورس وان، إذ قال إن أي شيء أقل من السيطرة الأمريكية على غرينلاند هو “أمر غير مقبول”.

كما لمح إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «ينبغي أن يقود الطريق من أجل حصولنا عليها»، مصورًا الاستحواذ ليس كطلب، بل كالتزام على الحلف.

وبغض النظر عمّا سيطلق عليه الدبلوماسيون، فإن نموذج تسعير الشراكة قد تغيّر جذريًا.

ضريبة التقلب: حين يصبح الأمن بسعر متغير

لعقود، كان التحالف الأطلسي يعمل وفق نموذج التكلفة الثابتة: الدول الأعضاء تقدم الاصطفاف السياسي وإتاحة القواعد العسكرية، مقابل ضمان أمني يمكن التنبؤ به.

لكن هذا السعر الثابت أصبح اليوم سعرًا عائمًا.

فالتكلفة الجديدة للتعامل مع واشنطن تتضمن علاوة تحوط ضد عدم قابلية قرارات السلطة التنفيذية الأمريكية للتوقع.

إنها، عمليًا، ضريبة تقلب.

مادة 5… بسعر فائدة متغير

لفهم القلق في بروكسل، يجب النظر إلى آلية الضمان الأمني نفسها.

صُمم حلف الناتو كأداة ثنائية:

إما أنك محمي

أو أنك لست كذلك



وتشكل المادة الخامسة حجر الأساس في هذا النظام.

لكن الإشارات الأخيرة الصادرة من واشنطن، ولا سيما رفض استبعاد تحرك أحادي بشأن غرينلاند، أدخلت متغيرًا خطيرًا إلى هذه المعادلة.

وما كان يُعرف بـ«الصبر الاستراتيجي» الذي ميّز ردود الفعل الأوروبية خلال السنوات الماضية تبخّر تمامًا.

فبعد إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد الجيش الأمريكي في 3 يناير، أعيد تسعير المخاطر النظرية للتدخل العسكري الأمريكي باعتبارها مخاطر واقعية ومباشرة.

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن كانت حازمة، محذّرة من أن أي تحرك عسكري ضد غرينلاند سيعني أن «كل شيء سيتوقف»، في إشارة إلى النهاية الفعلية للتحالف.

وكرّر هذا القلق مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، الذي وصف السيناريو بأنه «غير مسبوق في تاريخ الناتو».

وقال نائب دنماركي سابق: «دليل القواعد المعتاد لم يعد يعمل».

من التحالف إلى الصفقة

هذا الواقع دفع العواصم الأوروبية إلى وضعية دفاعية صِرفة.

فعندما يُجبر وزير دفاع ألماني على الحديث علنًا عن «الخيارات المتاحة لأوروبا» في مواجهة حليف مقرّب، فهذا يعني أن التحالف لم يعد قائمًا على الثقة الضمنية، بل أصبح علاقة تجارية قائمة على المقايضة.

التنقيب في الجليد: أسطورة الثروات الجاهزة

الصفقة المرجح أن تخرج من اجتماع اليوم تقوم على ركيزتين:

الإنفاق الأمني

الموارد الطبيعية



ويجري تقديم عنصر الموارد، وتحديدًا المعادن الاستراتيجية، بوصفه «الحل السحري» القادر على تهدئة التوترات، عبر منح الولايات المتحدة نصيبًا من ثروة غرينلاند المعدنية، ولا سيما العناصر الأرضية النادرة.

لكن من منظور صناعي، تصطدم هذه الرواية بحائط جليدي حرفيًا.

تمتلك غرينلاند احتياطيات هائلة محتملة. وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الجزيرة تحتوي على ثاني أكبر مخزون عالمي من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك النيوديميوم والديسبروسيوم، الضروريين لمحركات السيارات الكهربائية وطائرات F-35.

لكن الاحتمالات ليست إنتاجًا. حتى اليوم، لا يوجد أي منجم نشط للعناصر الأرضية النادرة في غرينلاند.

حسابات سيئة في أرض متجمدة

العائق ليس بيروقراطيًا فحسب، بل فيزيائي حراري.

تمتد غرينلاند على مساحة 2.17 مليون كيلومتر مربع، يغطي الجليد 80% منها.

والجدوى الاقتصادية للتعدين هناك كارثية مقارنة بدول مثل أستراليا أو البرازيل.

الفجوة في البنية التحتية:

لا توجد طرق تربط المدن

كل المعدات الثقيلة يجب شحنها بحرًا أو نقلها بالمروحيات

تكلفة رأس المال أعلى بـ 150% إلى 300% من المناطق المعتدلة



مشكلة الطاقة:

لا توجد شبكة كهرباء

يتطلب المنجم محطة طاقة خاصة

الوقود قد يتجمد

والطاقة المتجددة تواجه ثلاثة أشهر من الظلام الكامل



وقال إيان لانغ، أستاذ الاقتصاد في كلية كولورادو للمناجم: «الجميع يركض للوصول إلى مرحلة الإنتاج… لكن الذهاب إلى غرينلاند يعني العودة إلى نقطة البداية».

وإذا قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة استثماراته لتلبية المطالب الأمريكية، فذلك يعني دعمًا حكوميًا ضخمًا — أي تحويل أموال عامة لجعل مشروع خاسر قابلًا للحياة، لا لأن السوق يحتاجه، بل لأن السياسة تفرضه.

نحن نشاهد أوروبا تعرض بناء منجم خاسر مقابل شراء الاستقرار الجيوسياسي.

الوصول أم الملكية؟ المفارقة الاستراتيجية



الركيزة الثانية للصفقة هي تعزيز البنية الأمنية في القطب الشمالي. فقد مهّد الأمين العام للناتو مارك روته لذلك، مؤكدًا أن الحلف يناقش سبل «تعزيز أمن القطب الشمالي». لكن التدقيق يكشف مفارقة واضحة في الموقف الأمريكي. وإذا كان الهدف هو منع روسيا والصين، فإن الولايات المتحدة تمتلك ذلك بالفعل.

فالجيش الأمريكي يدير قاعدة بيتوفيك الفضائية (ثول سابقًا)، وهي ركيزة للدفاع الصاروخي، ويمنحه اتفاق 1951 حقوقًا واسعة للعمل في الجزيرة. المطالبة بـ«الملكية» لا «الوصول» تشير إلى أن الدافع ليس أمنيًا فقط، بل ترسيم نفوذ رسمي على الخريطة.

وراثة عبء متجمد

غرينلاند إقليم شبه مستقل، بثقافة مميزة، وشبكة أمان اجتماعي تعتمد على الدعم الدنماركي.

أي تغيير في وضعها سيحوّل هذا العبء المالي إلى واشنطن.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضوح: «غرينلاند ملك لشعبها».

وتاريخيًا، سجل الولايات المتحدة في إدارة الأقاليم ضعيف، كما في بورتوريكو وغوام.

بالنسبة لدافع الضرائب الأمريكي، فإن الاستحواذ يعني وراثة عبء هائل متجمد، بعائد قد لا يظهر قبل عقود.

تمزيق عقد 1945

لكن أخطر بند في هذه الصفقة ليس ماليًا، بل بنيويًا.

إذا أجبرت الولايات المتحدة حليفًا في الناتو على التنازل عن أراضٍ، سواء بالضغط الاقتصادي أو التهديد الضمني بالقوة، فإن ذلك يمثل خرقًا للنظام الأمني لما بعد الحرب العالمية الثانية.

العقد الذي صاغته واشنطن عام 1945 كان واضحًا:

لا تغيير للحدود بالقوة، وسيادة الحلفاء مصونة.

وتهديد غرينلاند يعني تمزيق هذا العقد.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "قانون الأقوى لا يمكن أن يحكم العالم".

وحتى بريطانيا، الجسر التقليدي بين أوروبا وواشنطن، رسمت خطًا أحمر، إذ أفادت تقارير أن رئيس الوزراء كير ستارمر قال لترامب: «أبقِ يديك بعيدًا عن جرينلاند».

ملاءة الغرب على المحك

بينما يجلس الوزراء اليوم لمحاولة تسعير صفقة لم تُصمم أصلًا للبيع، سيضغط الجانب الأمريكي من أجل:

حقوق معادن مضمونة

«علاوة أمنية» تمولها أوروبا

وستقدم أوروبا تنازلات لشراء عام إضافي من السيادة.

لكن الحقيقة الأعمق هي أن الرهن العقاري الثابت للتحالف الأطلسي انتهى.



نحن الآن في عالم سعر الفائدة المتغير… والتقلبات عالية.