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- بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، ينطلق تحت شعار (DeveGo) « انطلق نحو المستقبل»، خلال الفترة من 22 - 23 يناير 2024م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، ينطلق تحت شعار (DeveGo) « انطلق نحو المستقبل»، خلال الفترة من 22 - 23 يناير 2024م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الملتقى يهدف إلى استقطاب 10,000 زائر، ومشاركة 85 متحدثا محليا ودوليا، و30 جهة دولية، 100 مستشار، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عمل مع منظومة الشركاء الداعمين لريادة الأعمال والمنشآت في القطاعات الواعدة؛ وإبراز أهمية دور قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني.

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