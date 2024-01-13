معرض عمرانكوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للبناء والتطوير العقاري 2024م، تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 28- 31 يناير للتعرف على الجديد بمجال الإنشاءات السعودية والدولية دعما لتطوير قطاع التشييد والبناء وذلك بمركز جدة للفعاليات.

ويهدف المعرض لدعم دور القطاع الخاص وتقديم جميع تطورات مجالات البناء والديكور والعقارات خاصة مع انطلاق المشاريع الضخمة داخل المملكة للإسهام في الناتج المحلي ليصل إلى e بحلول عام 2030، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويقدم عمرانكوم رحلة للمشاركين والحضور في عالم البناء والتشييد والتصميم والديكور ليكون حلقة وصل بين الشركات في صناعة الإنشاءات وجمهورها المهتم فضلا عن إلقاء الضوء على قطاع البناء وضرورة تحديثه ليكون على اتصال دائم بتطورات المملكة.