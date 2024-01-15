انخفاض معدل التضخم بالمملكة إلى 1.5% خلال ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض معدل التضخم في المملكة إلى 1.5% في ديسمبر 2023، من 1.7% في نوفمبر. وتباطأ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري أمس، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5 % خلال شهر ديسمبر 2023، مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر 2023م) حيث سجل1.7%.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الشهر الحالي والشهر المقابل من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

وأفاد التقرير أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9% في شهر ديسمبر 2023م، حيث تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1 % ، فيما كان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 2.5%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 %.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعا بـنسبة 0.8% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%. من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة، 6.6%، وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية توقعت انخفاض التضخم السنوي في المملكة إلى 1.6% في ديسمبر على أن تستمر وتيرة تراجع التضخم لتصل إلى 1% على أساس سنوي بحلول منتصف العام 2024.

وذكرت في تقرير لها أن من المحتمل أن يتعرض هذا الاتجاه لعثرة بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنها ستكون مؤقتة، وسيعاود التضخم التباطؤ مع دخول عام 2025.

وتعد معدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا، وتُجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.