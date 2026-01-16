تراجع طفيف للإيثريوم لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بحوالي 7%

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل نظيره الأميركي يوم الجمعة، في وقت قيّم فيه المستثمرون تداعيات اتفاق تجاري بين كندا والصين، إضافة إلى احتمال استبعاد أحد أكثر المرشحين ميلاً للتيسير النقدي من تولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل.

وجرى تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.2% عند 1.3915 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.86 سنتًا أميركيًا، بعدما لامس خلال التعاملات أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر عند 1.3928. وعلى أساس أسبوعي، كان أداء العملة مستقرًا إلى حد كبير دون تغيير يُذكر.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمستشار الاقتصادي كيفن هاسيت خلال فعالية في البيت الأبيض، وقال إنه قد يرغب في الإبقاء عليه في منصبه الحالي، في وقت يدرس فيه ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في بنك سكوتيابنك:

“الدولار الأميركي يحقق بعض المكاسب اليوم على خلفية تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن هاسيت سيبقى في البيت الأبيض ولن يتم اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى هاسيت على أنه الأكثر ميلاً للتيسير النقدي بين المرشحين المحتملين في هذه المرحلة”.

وكانت كندا والصين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري مبدئي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وبذور الكانولا، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مارك كارني، في إطار تعهد البلدين بإزالة الحواجز التجارية وبناء روابط استراتيجية جديدة.

وأضاف أوزبورن: “هناك قدر لا بأس به من التكهنات بأن هذا الاتفاق قد لا يكون محل ترحيب كبير من جانب الولايات المتحدة”.

وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد قالوا إن كندا ستندم على قرارها السماح للصين بتصدير ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى السوق الكندية، مؤكدين أن تلك السيارات لن يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة.

وفي أسواق السلع، ارتفع سعر النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.4% ليستقر عند 59.44 دولار للبرميل، مدفوعًا بمخاوف مستمرة بشأن مخاطر الإمدادات.

وأظهرت بيانات محلية أن ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.376%، بالتوازي مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.