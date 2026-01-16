الذهب يتراجع لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

قال بنك استثماري كبير إن أسهم شركة ASML الهولندية، المتخصصة في تصنيع المعدات المستخدمة في مصانع إنتاج الرقائق الإلكترونية، قد تقفز بما يصل إلى 70% في أفضل السيناريوهات، مع زيادة إنفاق الشركات المصنعة لمواكبة الطلب المتنامي على الذكاء الاصطناعي.

واختار مورغان ستانلي شركة ASML Holding NV كأحد أسهمه المفضلة، مشيرًا إلى أن محلليه أصبحوا أكثر ثقة بعد أن أظهرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) — وهي أكبر عملاء ASML — أن الشركات لا تقلص استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة الهولندية بنسبة 25% منذ بداية عام 2026.

وكتب المحلل لي سيمبسون وزملاؤه يوم الخميس: «ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لمصانع الرقائق وقطاع الذاكرة في عام 2027، إلى جانب الطلب من الصين الذي جاء أفضل من المخاوف، يعزز قناعتنا».

السهم قد يصل إلى 2,000 يورو في أفضل السيناريوهات

في حال سارت الأمور على نحو مثالي للغاية، يرى مورغان ستانلي أن سهم ASML قد يصل إلى 2,000 يورو. أما السيناريو الأساسي للبنك فيضع السعر المستهدف عند 1,400 يورو، وهو ما يُعد ثاني أعلى تقدير بين المؤسسات التي تتابع السهم في وول ستريت، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

وارتفع السهم يوم الجمعة بنسبة 1.2% ليصل إلى 1,163 يورو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزت القيمة السوقية لشركة ASML حاجز 500 مليار دولار، لتصبح ثالث شركة أوروبية فقط تصل إلى هذا المستوى.

اتفاق تجاري وطلب قوي على رقائق الذاكرة يعززان التوقعات

تشكل الأرباح القوية الناتجة عن بيع المعدات المتخصصة لشركات تصنيع الرقائق الأساس لنظرة مورغان ستانلي الإيجابية. ويتوقع البنك أن تحقق ASML أرباحًا تقارب 46 يورو للسهم الواحد في عام 2027، أي ما يقرب من ضعف أرباحها في عام 2025.

وجددت التوقعات الأفضل من المنتظر التي أعلنتها TSMC هذا الأسبوع التفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، وقّع مسؤولون أمريكيون وتايوانيون اتفاقًا تجاريًا من شأنه أن يدفع شركات أشباه الموصلات التايوانية إلى استثمار 500 مليار دولار إضافية في عملياتها داخل الولايات المتحدة.

كما تشهد أسعار رقائق الذاكرة ارتفاعًا، وهو ما يعني أن شركات تصنيع الذاكرة ستوسع مصانعها وتحتاج إلى المزيد من المعدات من ASML، بحسب ما أشار إليه مورغان ستانلي. وأضاف المحللون أن المبيعات إلى شركات تصنيع الرقائق في الصين جاءت أفضل من المتوقع.