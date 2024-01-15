شكرا لقرائتكم خبر %95 مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام» إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، وتقع شمال مدينة الرياض، نحو 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.

وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعا سكنيا في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون م2، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع «أسس هاوسنق مرسية» أغسطس من العام الماضي.

ويعكس الإقبال الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية إضافة إلى تميز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة ليجد فيها السكان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.

وتقدم «ضاحية خزام» تجربة استثنائية لساكنيها، وتتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتقدم نموذجا للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكاملا يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.

وفي الضاحية التي تتجاوز مساحتها 30 مليون م2 تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين م2، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 م2، وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود حديقة خزام التي تعد ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين م2، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.

وتهدف الوطنية للإسكان من خلال بناء ضواحي ومجتمعات عصرية إلى تغيير نمط العيش في المجمعات السكنية بنموذج شراكة تكاملية مع نخبة من المطورين العقاريين محليا ودوليا، لتوفر خيارات سكنية على مستوى راقٍ ومستدام، ولا يقتصر دورها على تسليم هذه الوحدات السكنية، بل تهتم بإيجاد نمط حياة متكامل واستمرار تفعيل جودة الحياة عبر إقامة الأنشطة المجتمعية، وهذه هي العلامة الفارقة بمجتمعات الوطنية للإسكان.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان التي تعد أكبر شركات التطوير العقاري وقائدة التحول في القطاع، تتيح للمواطنين التعرف على مشاريعها الواقعة في الضواحي أو المجتمعات داخل مناطق المملكة من خلال الموقع الرسمي للوطنية للإسكان.

وتقدم الشركة خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ضاحية خزام: