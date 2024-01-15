شكرا لقرائتكم خبر وزير البيئة والمياه والزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» المهندس عبدالرحمن الفضلي، رأس اجتماع مجلس إدارة «مائي»، أمس، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» المهندس عبدالرحمن الفضلي، رأس اجتماع مجلس إدارة «مائي»، أمس، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. واستعرض الرئيس التنفيذي لمركز مائي أمين المجلس المهندس فهاد الدوسري وفريقه، منجزات المركز لـ2023، والوفرات المائية المحققة من المبادرات والمشاريع. وناقش المجلس خطة أعمال ومهام 2024، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على قائمة جدول أعمال المجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة والمياه والزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.