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ويدعم المعرض عملية تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات الكبرى المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة، إضافة إلى المسابقات بين الطهاة، التي تكون بإشراف لجنة تحكيم دولية.
وسيحفل المعرض بتنظيم حزمة من ورش العمل وعروض لفنون الطهي، وعدد من الفعاليات، فضلا عن جذبه عارضين وزائرين وصانعي القرار في المجالات المتعلقة بالمعرض على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق نتائج إيجابية لرؤية المملكة 2030 عبر مشاريع ضخمة لمساحات التسوق والترفيه والإقامة.
يذكر أن معرض هوريكا 2023 العام الماضي وصل إلى جدة مع أكثر من 150 عارضا، و50 ماستر كلاس وطاهيا عالميا.
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