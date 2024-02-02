"النقد الدولي": الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

#وزير_المالية يؤكد خلال #المؤتمر_الصحفي_الحكومي أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدًا#ميزانية_السعودية_2024 | #ميزانية_السعودية2024

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