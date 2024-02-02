شكرا لقرائتكم خبر عن "النقد الدولي": الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات. This is a Twitter Status يؤكد خلال This is a Twitter Status أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدًاThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status
This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.
وجاءت تلك التعديلات على توقعات "الصندوق" وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات. This is a Twitter Status يؤكد خلال This is a Twitter Status أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدًاThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status
This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#وزير_المالية يؤكد خلال #المؤتمر_الصحفي_الحكومي أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدًا#ميزانية_السعودية_2024 | #ميزانية_السعودية2024— صحيفة اليوم (@alyaum) December 6, 2023
#ميزانية_السعودية | #اليوم#SaudiBudget2024 @MOFKSA@MAAljadaanhttps://t.co/abVoWkaH5W
الاقتصاد السعوديتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.