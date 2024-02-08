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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات لتوسيع قاعدة الإمدادات في اختتام منتدى الموردين بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت فعاليات منتدى الموردين الذي نظمته غرفة جدة بالتعاون مع شركة أرامكو، من خلال مناقشة 4 ملفات لتوسيع قاعدة الإمدادات وتمكين المنتج الوطني وتعزيز نمو الموردين الحاليين.
وتمثلت الملفات التي تم مناقشتها على: التعريف بسبل تسجيل وتأهيل موردي أرامكو، وتعريف بالفرص الاستثمارية بالشركة، والتوعية ببرنامج اكتفاء، وورش عمل حول فرص الأعمال.
جاء ذلك بحضور النائب الأول لرئيس غرفة جدة رائد المديهيم، ونائب رئيس أرامكو للمشتريات والعقود خالد الهاجري وعدد من كبار العاملين بغرفة جدة وشركة أرامكو.
وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة جدة، رائد المديهيم، بدور أرامكو في دعم المنتج الوطني، مشددا على أهمية هذا المنتدى في فتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية للتعاون مع أرامكو.
قال: ”اليوم تتفتح أبواب فرص جديدة أمام مقدمي الخدمات والموردين للتعاون مع هذا الصرح الكبير المتمثل في شركة أرامكو، وما يحمله اللقاء من فرص استثمارية، الهدف منها هو تنمية وتطوير الموردين المحليين بالدرجة الأولى ودعم تطوير الأعمال بالمنطقة والارتقاء بالمنتج الوطني“.
الجدير بالذكر أن المنتدى استهدف بشكل خاص المصنعيين وموردي السلع في قطاع البترول والصناعة وكذلك مقدمي الخدمات والمقاولات.
وقدم مادة ثرية على مدى يومين لرفع مستوى الوعي والمعرفة بين موردي أرامكو السعودية الحاليين والمحتملين فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية مع أرامكو.
وكانت أرامكو قد طرحت محفظة مشاريع بعدد 110 مشروع وتحديد 200 فرصة بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار ريال وتم الإعلان عنها في اكتفاء مع المتطلبات الفنية كفرص أمام السوق المحلي.
أهم ملفات المنتدىهدف المنتدى الذي أقيم على مدار يومين، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الشركتين وممثلي القطاع الخاص، إلى دعم نمو الموردين في المنطقة وتعزيز المحتوى المحلي.
وتمثلت الملفات التي تم مناقشتها على: التعريف بسبل تسجيل وتأهيل موردي أرامكو، وتعريف بالفرص الاستثمارية بالشركة، والتوعية ببرنامج اكتفاء، وورش عمل حول فرص الأعمال.
جاء ذلك بحضور النائب الأول لرئيس غرفة جدة رائد المديهيم، ونائب رئيس أرامكو للمشتريات والعقود خالد الهاجري وعدد من كبار العاملين بغرفة جدة وشركة أرامكو.
وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة جدة، رائد المديهيم، بدور أرامكو في دعم المنتج الوطني، مشددا على أهمية هذا المنتدى في فتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية للتعاون مع أرامكو.
قال: ”اليوم تتفتح أبواب فرص جديدة أمام مقدمي الخدمات والموردين للتعاون مع هذا الصرح الكبير المتمثل في شركة أرامكو، وما يحمله اللقاء من فرص استثمارية، الهدف منها هو تنمية وتطوير الموردين المحليين بالدرجة الأولى ودعم تطوير الأعمال بالمنطقة والارتقاء بالمنتج الوطني“.
تنشيط الحركة الاستثمارية بالمنطقةمن جانبه، شدد نائب رئيس أرامكو للمشتريات والعقود، خالد الهاجري، على أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار حرص أرامكو على تنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، وتسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل في الشركة، وعرض الفرص الاستثمارية في برنامج اكتفاء.
الجدير بالذكر أن المنتدى استهدف بشكل خاص المصنعيين وموردي السلع في قطاع البترول والصناعة وكذلك مقدمي الخدمات والمقاولات.
وقدم مادة ثرية على مدى يومين لرفع مستوى الوعي والمعرفة بين موردي أرامكو السعودية الحاليين والمحتملين فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية مع أرامكو.
وكانت أرامكو قد طرحت محفظة مشاريع بعدد 110 مشروع وتحديد 200 فرصة بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار ريال وتم الإعلان عنها في اكتفاء مع المتطلبات الفنية كفرص أمام السوق المحلي.