شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملفات لتوسيع قاعدة الإمدادات في اختتام منتدى الموردين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.