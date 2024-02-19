شكرا لقرائتكم خبر عن 1328 وظيفة خالية بـ 3 جهات حكومية.. وبدء التقديم 1 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد 1000 فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

كما أعلن عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لشغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقارى، وهي كالتالي:

تعيين عدد 50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات / إتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأعلن أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل 28 وظيفة خالية، لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى 16 فبراير، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.